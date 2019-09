‘Pay to win’: ¿Por qué la gente paga para ganar en los videojuegos?

Con la evolución de los videojuegos, se multiplicaron las formas de disfrutarlos. Hoy en día tenemos más de un modelo de negocio para hacer del gaming algo rentable. Sin embargo, una en particular carga un gran estigma llamado ‘pay to win’.

El ‘pay to win’ es el término con el que la comunidad de videojuegos se refiere a aquellos juegos, o tipos de jugadores, que utilizan dinero real para obtener ventajas en un determinado título o competencia.

Star Wars Battlefront 2: criticado en su salida y acusado de ser 'pay to win'

Esta práctica es más común ahora de lo que fue en décadas pasadas, y responde al crecimiento de la industria y del interés por distintas compañías por recurrir y atraer a un determinado público.

Desde las microtransacciones, que han generado hasta debates en distintos parlamentos del mundo, hasta ediciones especiales que incluyen pronunciadas ventajas respecto a ediciones estándar.

Como siempre, la competencia y la habilidad son partes intrínsecas de un videojuego, por lo que no es sorpresa que se generen este tipo de controversia cuando las mismas resulten, de cierta manera, desvirtuadas o trasladadas a un segundo plano.

Pero hay muchos matices de este dilema. En algunos videojuegos, el dinero puede usarse indiscriminadamente para obtener una ventaja clara por sobre otros jugadores (hablando de juegos competitivos).

En otros, tan solo nos ahorran tiempo para obtener algunos accesorios que, de otra manera, nos costarían más tiempo de desbloquear. Como ves, todo podría resumirse a la percepción de una persona en particular.

Por eso mismo, hemos reunido aquí dos interesantes argumentos planteados por gamers experimentados, los mismos que parecen defender la idea tras el ‘pay to win’, aunque, más que defender, justificarla.

Sus respuestas se alojan en un conocido servidor de cuestionarios públicos sobre videojuegos. Ambos gamers aseguran estar en la edad adulta y trabajos a tiempo completo. Aquí sus respuestas.

Mark Tabler, profesional de software de seguridad nos brinda una analogía de los juegos ‘pay to win’ con algunos puestos de mini-golf.

La analogía con el mini-golf

“En algunos puestos de mini-golf, el hoyo 18 tiene un mecanismo que solo permite hacer un tiro. Si lo fallas, la bola es capturada, y solo haces un puntaje de 2 por el hoyo entero. Por el contrario, si logras embocar la pelota en el hoyo en un solo intento, ganarás una ronda gratis de mini-golf.

Esto se hace para darles a los jugadores un incentivo de dejar la pelota en el lugar, y evitar que quieran llevárselas en sus bolsillos como un souvenir.

En teoría, un jugador puede invertir quizá unas cuantas docenas de horas de práctica y llegar al punto de dominar ese tiro de un solo intento en el hoyo 18, lográndolo siempre (o algo muy cercano).

Esto sería totalmente legítimo, y es obviamente una estrategia financiera sólida. Por otro lado, un jugador que solo quiere disfrutar el juego sin necesariamente ser un maestro en el mismo, terminará pagando por la mayoría de rondas que quiera jugar.

Los juegos ‘freemium’ (pay to win) que obtienen dinero de mi trabajan con una filosofía similar.

Si compro algunos ‘power-ups’ con dinero real para ayudarme a pasar un camino bloqueado, mi motivación no está en comprar la victoria. Es solo que quiero experimentar esa parte del juego que está detrás de ese camino bloqueado, y prefiero invertir cinco dólares antes que cinco horas haciendo que eso suceda”.

En una segunda respuesta al tema propuesto, el usuario Feifei Wang, quien asegura dedicarse a los videojuegos tanto jugándolos como créandolos, defendió el ‘pay to win’ como un mero ejemplo de “decisión de jugador”.

Buenos y malos juegos

“Hay, por supuesto, buenos juegos ‘free to play’ (gratis) y malos juegos ‘free to play’. Los juegos bueno se aseguran de que el juego en sí sea divertido, por lo que te divertirás teniendo o no teniendo dinero.

Gastar dinero en el mismo mejorará tu experiencia. Los buenos juegos ‘free to play’ hacen de pagar algo gratificante, hacen de tu compra algo significativo.

Los malos juegos ‘free to play’ parecen no poner atención si el juego es divertido o no, o solo lo hacen entretenido después de que pagas. Esto lleva al declinamiento del propio juego incluso antes de alcanzar su potencial.

En pocas palabras: los buenos juegos ‘free to play’ recompensan al jugador por pagar, los malos juegos ‘free to play’ castigan a los jugadores por no pagar.

Tiempo por dinero

En una tercera respuesta, un usuario anónimo, quien se autodefine como un ‘whale’ (jerga del argot gamer que refiere a una persona que suele gastar dinero en videojuegos gratuitos cotidianamente) cuenta una experiencia que bien podría resumir la de muchos los que experimentamos los videojuegos al menos desde finales de los años noventa.

“Por más de 10 años, fui un gamer ‘hardcore’. Shooters, MMO’s, juegos de estrategia. Jugué todo eso. Y recuerdo lo molesto que era ver gente caminar por ahí con lo mismo que yo tenía, pero que las obtuvo pagando. Me sentía idiota y absurdo. Ellos no ‘se ganaron’ eso, ¿Por qué tenía que jugar al lado de estos ‘noobs’?

Luego obtuve un trabajo de tiempo completo.

No cambió en nada mi amor por los videojuegos, pero sí cambió todo en mi administración del tiempo. Aún quería seguir jugando por horas, saboreando todo el juego y progresando lentamente, consiguiendo todos los materiales, etc. Pero ya no podía hacerlo.

Con mucho menos tiempo para gastarlo en mis juegos, me sentí dejado atrás. Otras personas conseguían mejores accesorios, niveles más altos, etc. Yo, me vi estancado en la piscina de los ‘noobs’. Solo puedes gastar 1 hora diaria en cualquier multijugador moderno.

Pero obtenía algo a cambio de ese tiempo: dinero. Así que me dije: ‘Hey, mi trabajo es lo que me aleja de progresar en el juego, ¿por qué no uso algo de ese dinero para hacer exactamente eso?” Así que, a los que critican el ‘pay to win’:

Ambos progresamos en el juego

Ambos ‘nos ganamos’ nuestras cosas

Tú inviertes tiempo en progresar, conseguir mapas, obtener beneficios

Yo invierto mi tiempo en hacer mi trabajo para obtener dinero y comprar esos mismos beneficios.”

Sin duda, un tema que da para el debate y que probablemente no genere una única respuesta que agrade a todo. Tú ¿Qué opinas? ¿Los juegos ‘pay to win’ deben dejar de ser vistos como algo negativo?