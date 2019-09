PlayStation 5: Sony prepararía inminente anuncio de PS5 a finales de septiembre [FOTOS]

PlayStation 5 vuelve a ser noticia en el mundo. Miles de usuarios en el mundo habrían quedado sorprendidos con los nuevos detalles que se han revelado de la nueva consola de Sony. Esto se debe a que la empresa japonesa ya tendría todo listo para un nuevo evento en el que podría presentar oficialmente la tan esperada PS5; además, de dar a conocer su fecha de lanzamiento.

Sony se ha reconciliado con los eventos de la industria, ya que después de estar casi un año en silencio, la empresa nipona ha tomado cierto protagonismo en las últimas semanas, ya que hace varios días se filtró el kit de desarrollo de PS5 y ahora, tras su participación en el Tokyo Game Show 2019, PlayStation tendría planeado desvelar una sorpresa durante el evento especial de The Last of Us Part II.

Recordemos que días atrás se compartió un baner en Twitter donde anunciaba el evento privado de The Last of Us Part II en Los Ángeles, California, en donde la prensa especializada tendrá acceso de probar el videojuego durante tres horas aproximadamente. Sin embargo, esto no sería lo único que suceda, ya que la empresa japonesa tendría pensado anunciar la fecha de lanzamiento de PlayStation 5.

Este evento, el cual permitirá a la prensa especializada jugar por primera vez la fase de prueba de The Last of Us Part II, se realizará el día 24 de setiembre, fecha que coincide con la celebración del Outbreak Day o día del brote, convertiría a los asistentes en ser los primeros en conocer la nueva PS5.

No obstante, la reciente información de PlayStation 5 llega desde ResetEra, pues en una entrevista al analista Daniel Ahmad, se dijo que Sony tendría planeado organizar un evento, posiblemente el de The Last of Us Part II, para revelar detalles exactos de lo que será la nueva consola, y que se desarrollaría en los últimos días de setiembre, lo cual concuerda con la fecha de la ceremonia del videojuego en mención.

Es preciso mencionar también, que han aparecido especulaciones de un nuevo State of Play para esta fecha o posiblemente el mes de octubre, en donde se presentaría el tráiler final de Death Stranding, la nueva cinemática de The Last of Us Part II y como sorpresa estaría el anuncio de PlayStation 5.

Por ahora lo que se conoce de PlayStation 5, es que Sony está trabajando en eliminar los tiempos de carga para esta consola de la octava generación, lo cual fue mostrado en un evento privado hace varios meses, en donde se hizo la comparación entre la actual PS4 Pro y la nueva plataforma.

Además, PlayStation 5 contará con un procesador Ryzen AMD de 8 núcleos, con una arquitectura GPU y AMD Navi para tener una mejor interacción 3D dentro del videojuego, tal como se ve en las computadoras. Por otro lado, también se estima que su precio sea de 399 dólares aproximadamente.

Es precioso mencionar que la posible presentación de PS5 en el evento de The Last of Us Part II, que se desarrollará el próximo 24 de setiembre, es una de las tantas especulaciones que van saliendo de la consola, por lo que debemos esperar atentos a lo que revela Sony en los próximos días.