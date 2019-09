Pokémon: ¿Qué tipo de persona elige a Bulbasaur?

La elección de nuestro primer pokémon siempre fue una de los dilemas más fundamentales para los gamers. Sin embargo, esta nos puede decir mucho sobre las personas. ¿Qué tipo de persona es la que prefiere a Bulbasaur, antes que a Squirtle o Charmander en los juegos de pokémon?

Por si vivías bajo una roca, vale recordar que Pokémon inició como un videojuego. Precisamente una pareja de juegos para la primera consola portátil de Nintendo, Gameboy, la misma a la que ayudaría a mantener cierta vigencia en sus últimos años útiles.

Bulbasaur en distintas generaciones de juegos de Pokémon

En estos títulos, como en los que siguen vigentes hasta nuestros días, siempre tendremos que elegir al que será nuestro primer compañero, una elección para nada sencilla.

De entre Charmander, Squirtle y Bulbasaur, existe la creencia de que este último siempre fue el menos favorito para los entrenadores, o al menos al que menos elegían. Esta creencia se ha reflejado hasta en memes.

Aun así, este hecho también ha tenido un efecto contrario, haciendo de Bulbasaur un pokémon algo peculiar y hasta exótico. Prueba de ella es la pregunta que hicieron abiertamente en una conocida web.

¿Qué tipo de persona elige a Bulbasaur? Fue la pregunta que plantearon en una red social dedicada a despejar todo tipo de dudas. Estas fueron algunas de las más interesantes respuestas:

“Realmente no entiendo porqué la mayoría de personas no lo eligen (yo mismo he pecado con eso), pues te da ventaja hacía los cuatro primeros gimnasios (ventaja ante tipo roca, ventaja ante tipo agua, resistencia ante tipo eléctrico, e inmunidad al envenenamiento en el cuarto gimnasio), además de tener constante recuperación de vida con absorber o drenadoras, eso sin contar que las stats base de Venusaur no están nada mal” explica Miguel León, en la red social.

Es claramente un atacante/defensor especial, con una velocidad pasable, es una excelente opción. Una buena alternativa para el competitivo, uno de esos con la habilidad “fotosíntesis” luego de usar “día soleado”es una maldita bestia.

Bulbasaur ha tenido buenos tiempos, como malos, su mejor época fue la quita generación, donde los climas no cambiaban, uno de esos equipado con ‘Día soleado’ y 'Rayo solar’ es prácticamente imparable. En la sexta generación, le otorgaron una mega-evolución, la cual alzó un poco a Venusaur y lo volvió un poco más popular.

El único problema que encuentro, no es que sea un mal pokémon, pero hay algunos que hacen lo mismo que él y mejor, es por eso que últimamente ha quedado un tanto renegado.

Yo pienso que lo escoge gente un poco más astuta, que no sólo se basa en el diseño de los pokémon. La próxima vez, tal vez deberías considerar elegirlo”

Esta no fue la única respuesta que planteó una posibilidad para un cierto perfil de personas.

"Más gente de la que te imaginas.

Por un lado es el más sencillo con el que iniciar el juego, ya que los dos primeros gimnasios en la primera generación podían ser un infierno con los otros dos iniciales (especialmente Charmander), si querías pasarte esa parte rápido tu mejor opción era Bulbasaur.

Posteriormente, en la tercera generación con verde hoja y rojo fuego ese problema ya no existía, Charmander aprendía garra metal para acabar con Brock sin sudar y Pikachu y Oddish/Bellsprout podían dar buena cuenta de Misty con una dificultad aceptable, pero en esa generación Venusaur era un tanque competitivo muy bueno, con drenadoras, polvo veneno, megagotar y síntesis (sí, una estrategia desesperante pero efectiva), mientras que los otros dos eran más bien fáciles de lidiar con ellos y con un buen Trueno te limpiabas a los dos.

También es de las pocas plantas que sirven para algo realmente a nivel competitivo, mientras que pokémon de agua o fuego potentes tienes los que quieras bastante mejores que Blastoise y Charizard.

Y siempre habrá algún amante de las plantas, alguien a quien le guste el diseño por algo o que le cogiera cariño al de la serie y por eso lo eligiera.

Por supuesto todo esto ha ido cambiando durante las generaciones, pero cómo la pregunta es quien lo elije sólo te comento como estaba la cosa cuándo eran los iniciales."

Como pudiste comprobar, hay bastantes aspectos positivos para considerar elegir a Bulbasaur en los juegos de pokémon. Muchos de ellos, motivos estratégicos. Entonces ¿Cuál es la razón por la que el pokémon de hierba se quedó con ese estigma de ser relegado al tercer lugar? ¿Será por su tipo o su apariencia? ¿Tú qué opinas?