Pokémon GO: Porygon podría ser protagonista del Community day de octubre por este motivo [FOTOS]

Pokémon GO acaba de recibir la primera oleada de criaturas de la región Teselia o Unova y todo parece indicar que Niantic ya está pensando en el siguiente evento, que es el Community Day, el cual podría ser protagonizado por Porygon.

Así como lo lees, cientos de usuarios de Pokémon GO en redes sociales han sido sorprendidos con una reciente filtración que ha llamado mucho la atención en aquellos conocedores del anime y juegos oficiales de la franquicia pokémon, ya que se ha descubierto un nuevo movimiento en el juego de realidad aumentada que puede ser aprendido por una interesante lista de criaturas.

Después de varios días, el conocido dataminer Chrales ha compartido una nueva infografía reportando el contenido que ha encontrado en los códigos de Pokémon GO, en donde se revela la llegada de un nuevo movimiento que fue añadido originalmente en la segunda generación de pokémon.

Nos referimos al movimiento de tipo normal Lock-On o Fijar Blanco, el cual es aprendido de manera natural por una interesante lista de criaturas, que curiosamente están activados en Pokémon GO y hacen creer que Porygon sea el próximo a protagonizar el Community Day de octubre. No obstante, este no sería el único candidato.

Pokémon GO

Recordemos que quedan tres Community Day por llevarse a cabo en Pokémon GO, de los cuales, según el orden de este tipo de eventos, se tiene certeza de que el día de la comunidad de noviembre será protagonizada por Chimchar y el de diciembre posiblemente nos permita capturar a todas las criaturas que han participado en esta celebración durante el 2019.

Fechas de los siguientes Community Day en Pokémon GO.

Tal como lo ves en la imagen, el Community Day de Pokémon GO que se desarrollará en octubre no tiene representante, lo cual hace candidatos, desde hace mucho tiempo, a Trapinch o Porygon, pero con la reciente filtración, la criatura de tipo normal suena fuerte a protagonizar este importante evento mensual. Activa los subtítulos para entender el video.

Lista de pokémon que pueden usar Lock On en Pokémon GO

El movimiento Lock - On o Fijar Blanco garantiza que un pokémon acierte el próximo movimiento con 100% de precisión, ignorando todo tipo de evasión del enemigo. Sin embargo, este efecto desaparece si la criatura cambia de objetivo.

A continuación te dejo la lista de pokémon que podrán usar este movimiento en Pokémon GO.

Magnemite

Magneton

Porygon

Porygon2

Nosepass

Regirock

Regice

Registeel

Magnezone

Proygon-Z

Probopass

Klink

Klang

Klinklang

Si nos fijamos en la lista de criaturas que pueden utilizar el movimiento Lock – On, además de los regis, vemos que Nosepass y Porygon son los únicos que no tienen su variante shiny activada en Pokémon GO, detalle que no es menor ya que en los Community Day el protagonista tiene opción de ser capturado en su aspecto variocolor.

Así luce Porygon shiny.

Por lo que Nosepass también sería una fuerte opción a protagonizar el nuevo Community Day de octubre en Pokémon GO. No obstante, es necesario recordar que estas son especulaciones y debemos esperar a lo que diga Niantic en los próximos días.