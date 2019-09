¿Es triste jugar videojuegos a los 32 años de edad? Estos son los mejores argumentos

“Cada cosa a su tiempo”, “Ya eres muy grande para hacer eso”. Son algunas de las frases que puedes haber escuchado en algún momento de tu vida, incluso en la actualidad, cuando estabas a punto de disfrutar de tu pasatiempo preferido, con juegos como Dota 2, Pokémon GO, World of Warcraft, entre otros. Este tema nos ha hecho preguntarnos lo siguiente: ¿Es triste jugar videojuegos a los 32 años de edad?

Esta pregunta es una constante polémica tanto en adultos como adolescentes. Es ya un clásico escuchar que los videojuegos son cosas de niños y aquella persona que pase la mayoría de edad y realice esta actividad es catalogada de inmadura.

Lo cierto es que los videojuegos han estado en constante evolución, y lo que nació con este estereotipo, empezó a verse como una actividad también para los adultos. Ya que los estudios empezaron a crear juegos para todas las edades.

Prueba de este cambio se ve en una popular red social, donde los usuarios fueron preguntados si había una edad determinada para disfrutar de los videojuegos, por lo que compartieron sus puntos de vista ante este controvertido tema.

Las respuestas

El usuario Jonas Karwoth fue el primero en responder esta controversial pregunta, y puso un ejemplo de que para disfrutar de los videojuegos no hay edad.

“Shirley Curry, conocida como la ‘Abuela Skyrim’ es una mujer oriunda de Virginia, Estados Unidos de 83 años de edad. A pesar de que su sobrenombre se debe a su fanatismo con Skyrim, la gamer también reveló ser fan de ARK Ragnarok, Deliver Us the Moon y Call of Cthulhu.

‘La abuela Skyrim’ sube videos todos los días sin falta jugando Skyrim SE, en donde juega como un Khajiit en la Hermandad Oscura. Además, tiene una sección aparte en su canal llamada “El Librero de GrandmaShirl, donde representa a una mujer mayor que viaja por el mundo en búsqueda de libros para leérselos a sus más de 650,000 suscriptores como si fuese un cuento para dormir.

Dedicarse a disfrutar de los videojuegos la llevo a la fama, pues esta gamer de la tercera edad incluso tiene un documental sobre ella, y en marzo Bethesda anunció que tendrá su propio personaje en Skyrim.”

Las damas también se dieron tiempo para participar de esta pregunta, tal como lo hizo Faviola Rivera, quien dijo lo siguiente:

“Ya quisiera a mi edad disfrutar de un videojuego, pero siempre he sido muy emotiva al jugarlos y soy de aquellas que, si en el juego se debía brincar, yo también lo hacía o levantar mis brazos con el control en la mano”.

Además, decidió dejar un consejo que no solo es útil para los videojuegos, sino que también servirá para cualquier momento de la vida: “Si te gusta hacerlo no lo dejes. Claro, no clavarse mucho porque las horas no se sienten. A jugar se ha dicho”.

Otra de las respuestas se refirió a los jugadores casuales, pues el usuario Ricardo Cárdenes reveló su posición a esta pregunta en dicha red social.

“Yo me compré mi Nintendo Switch cuando mi hija cumplió los dos años, para ir conociendo la consola (Y sí, pasaba de los 32 años por ese entonces). No es que hubiese dejado de jugar antes de eso, pues siempre he sido un jugador “casual”. Sin embargo, no me dedicaba a este pasatiempo como otras personas que invierten tiempo y esfuerzo en títulos como World of Warcraft y similares”.

Por su parte, el usuario José Manuel Perez hizo referencia a los estereotipos de comportamiento que debe tener una persona cuando es adulta y desea disfrutar de un pasatiempo.

“Lo triste es pensar que, a partir de la mayoría de edad, tus pasatiempos lúdicos aceptados deben ser el fútbol, los toros y las discusiones de bar, y cuando te jubiles tu única actividad tiene que ser ir a las obras a criticar como los obreros mezclan el cemento”.

Otra de las respuestas que generó bastante apoyo por parte de la comunidad de dicha red social proviene del usuario Ricardo Rizza, quien dijo lo siguiente.

Ha sido demostrado que jugar a los videojuegos es antiestrés y mejora tus capacidades cerebrales (es decir que te hace más inteligente). Además, no importa qué edad tengas, lo importante es no exagerar y dedica una pequeña porción de tu tiempo diario a este pasatiempo, sin que esto devenga en una dependencia.