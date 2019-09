Pokémon GO: Conoce cuándo y dónde capturar a los regionales de Teselia [FOTOS]

La región Teselia trae muchas sorpresas para Pokémon GO, pues se ha revelado de manera oficial a las criaturas regionales de la quinta generación, quienes tienen evolución y que podrás atrapar en las próximas horas en el juego de realidad aumentada. Conoce cómo luce y cuándo capturar a Panpour, Pansear, Pansage, Durant y Heatmor

Hace unos minutos, Niantic confirmó la inminente llegada de la quinta generación a Pokémon GO, que se dará durante la última etapa del evento Ultra Bonus 2019, que también será el debut de Mewtwo shiny dentro de las incursiones del videojuego.

Además, el estudio creador de Pokémon GO mostró la lista de 15 criaturas que aparecerán de manera salvaje, incursiones y podrán ser registradas por medio de la eclosión de Huevos de 2, 5 y 10 km. No obstante, solo habrá una opción para capturar a los regionales de Teselia.

Recordemos que desde hace varias semanas se viene especulando acerca de los regionales de la quinta generación que llegarán a Pokémon GO, las cuales acaban de ser confirmadas por Niantic y dos de ellas serán divididas por hemisferios tal como sucede con los Shellos, Solrock y Lunatone.

Por otro lado, de los cinco regionales que han sido confirmados por Niantic, los usuarios de Pokémon GO tendrán la oportunidad de evolucionar a tres de estas criaturas exclusivas, quienes podrían tener protagonismo en los distintos modos de juego que tiene el aplicativo móvil.

Hablamos de Pansage, Panpour y Pansear, quienes aparecerán de manera salvaje en Pokémon GO en las próximas horas y a quienes podrás evolucionar con los caramelos de las mismas criaturas, algo que no sucederá con Heatmor y Durant ya que no tienen evolución.

Regionales de Teselia en Pokémon GO

Es posible que estos regionales de Teselia tengan menor frecuencia de aparición en Pokémon GO a diferencia de las demás criaturas de la quinta generación. Conoce dónde aparecerá cada uno de ellos. Además, podrás capturar estas criaturas a partir de hoy 16 de setiembre desde las 3:00 p.m. hora local.

Pokémon GO

Asia – Pacífico

Pansage - Simisage

América – Groenlandia

Panpour - Smipour

Eropa, Medio Este, África e India

Pansear - Simisear

Hemisferio este

Durant

Hemisferio Oeste

Heatmor