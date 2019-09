Pokémon GO: Qué es y por qué debes tener la Piedra Teselia en el juego [FOTOS]

Nuevas experiencias se avecinan a Pokémon GO con el debut de la quinta temporada en el juego de realidad aumentada, la cual trae una primera oleada de 15 criaturas y un extraño objeto llamado Piedra Teselia que será muy importante en el desarrollo del videojuego. Conoce qué es, para qué sirve y cómo obtenerlo.

Definitivamente esta última etapa del evento Ultra Bonus 2019 ha sido el más esperado por los entrenadores, ya que además de registrar a las primeras criaturas de la región Teselia en Pokémon GO, los usuarios también podrán enfrentar al poderoso Mewtwo, quien tendrá opción de ser capturado en su variante shiny.

A pesar de que Niantic acaba de habilitar la Piedra Teselia en su videojuego, su existencia en Pokémon GO ya se conocía desde hace varias semanas ya que los conocidos insiders o mineros de datos como Chrales y Kelven, revelaron imágenes de haber encontrado este ítem en los códigos del juego de realidad aumentada, lo cual ya daba pistas de cuál sería su función.

En los tres años de vida que tiene Pokémon GO, Niantic ha liberó una gran variedad de objetos que son utilizados por las criaturas tanto para curarlos, mejorar sus stats por medio de caramelos e incluso evolucionarlos.

Es aquí donde queremos llegar, pues existen una gran variedad de piedras evolutivas en Pokémon GO, las cuales hacen referencia a aquellos objetos o modos que había de evolucionar a las criaturas en los juegos oficiales de Nintendo y con la quinta generación no será la excepción.

Qué es la Piedra Teselia en Pokémon GO

Si has llegado a este párrafo, es posible que ya tengas una idea de lo que puede ser la Piedra Teselia y si aún no te queda claro, pues te explicamos brevemente cuál será su función dentro de Pokémon GO, cómo conseguirla y para qué sirve.

La quinta generación de pokémon debutó originalmente en lo videojuegos de Pokémon Negro y Pokémon Blanco, en donde algunas criaturas aún evolucionaban por medio de intercambios, esto sucedía desde anteriores generaciones, y otras por medio de piedras especiales.

Pero como todavía no se han activado las evoluciones por intercambio en Pokémon GO, Niantic ha liberado la Piedra Teselia, la cual cumplirá esta función de cierta manera en algunas criaturas.

Pokémon GO

Cómo conseguir la Piedra Teselia

Tal como sucedió con la Piedra Sinnoh cuando llegó la cuarta generación a Pokémon GO, Niantic ha decidido que la única manera de conseguir la Piedra Teselia, por el momento, será a través de la caja de recompensas semanal de investigaciones, aquella donde ahora sale Eevee con corona de flores.

No obstante, hasta el momento no se ha reportado si la obtención de la Piedra Teselia en Pokémon GO tendrá un ‘drop’ de 100% o será al azar como sucede hasta ahora con el objeto evolutivo de la cuarta generación.

Pokémon que usan la Piedra Teselia para evolucionar

Hasta el momento, solo hay cuatro pokémon de la región Unova, isla donde se desarrolla la quinta generación, que deben usar la Piedra Teselia obligatoriamente para evolucionar en Pokémon GO. El primero de ellos es Litwick, quien evoluciona con caramelos a Lampent y posteriormente esta criatura, con ayuda del objeto en mención, se convierte en Chandelure. A continuación, te dejo la lista de pokémon que usarán este ítem.

Pansage

Pansear

Panpour

Lampent