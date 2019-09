Pokémon GO: Conoce todos los bonus del Turtwig Community Day y tabla de IV’s para el mejor Torterra [FOTOS]

Pokémon GO está por recibir el Community Day de Turtwig, siendo este el primer evento que es protagonizado por un inicial de la cuarta generación, quien también debutará en su versión shiny dentro del juego de realidad aumentada. En la siguiente nota te contamos los bonus, tabla de IV’s, fechas, horarios y cómo hacer para que Torterra obtenga el movimiento especial.

El Community Day es uno de los eventos más importantes que se desarrollan en Pokémon GO, el cual se realiza de manera mensual y es la mejor oportunidad para que los usuarios obtengan al protagonista de la celebración, en esto caso Turtwig. No obstante, Niantic ha realizado cambios significativos que beneficiarán al entrenador de muchas maneras.

El Community Day de Turtwig podría ser el inicio de una nueva versión de este evento realizado por Niantic, ya que el horario en que se desarrollará este evento es completamente distinto a los que solían llevarse a cabo dentro de Pokémon GO. Además, el estudio aumentó la probabilidad de conseguir a esta criatura de tipo planta proveniente de Sinnoh en su variante shiny gracias a un bonus agregado hace algunas horas al juego de realidad aumentada.

Pokémon GO

Fecha y Hora del Turtwig Community Day

Te aconsejamos que vayas preparándote para el Turtwig Community Day, ya que Niantic, estudio que creó Pokémon GO, confirmó que la fecha de este evento es hoy domingo 15 de setiembre a las 11:00 a.m y estará activado hasta las 2:00 p.m. hora local. Sin lugar a dudas un horario que sorprendió a muchos, ya que los anteriores días de la comunidad se desarrollaban en la tarde noche dentro del videojuego.

Definitivamente serán las tres horas más intensas dentro de Pokémon GO, ya que muchos usuarios buscarán un lugar exacto con muchas poképaradas para activar el módulo cebo y tener mayor probabilidad de conseguir a Turtwig shiny. Sin embargo, es recomendable que caminen ya que también podrán conseguir a este pokémon por medio de eclosiones.

Pokémon GO

Tabla de IV’s de Turtwig

Los IV’s se han convertido en una obsesión para los usuarios de Pokémon GO, ya que dependiendo de esto los jugadores deciden quedarse con la criatura, intercambiarla o en el peor de los casos hacerla caramelo.

Es por eso que te mostraremos una tabla con los puntos de combate (PC) de Turtwig para que sepas si has capturado el que tiene 100% IV, para que lo uses al momento de atacar o defender gimnasios en Pokémon GO.

Pokémon GO

Turtwig Community Day movimiento especial

El objetivo del Community Day, además de conseguir al protagonista en su variante shiny y disfrutar de otros bonus durante el evento, es que la última evolución de la estrella de la celebración aprenda un movimiento exclusivo con el que el ejemplar sobresaldrá en los distintos modos de juego dentro de Pokémon GO y esta no será la excepción.

Torterra, quien es la última evolución de Turtwig, aprenderá durante el Community Day el movimiento exclusivo: Planta Feroz. Sin embargo, te recomendamos hacerlo una vez que se hayan pasado las tres del evento de Pokémon GO, ya que desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. tendrás tiempo para que esta criatura aprenda ese poderoso ‘move’.

Niantic revela el movimiento que aprenderá Torterra en Pokémon GO.

Recuerda que Turtwig oscuro también esta dentro de Pokémon GO, y si este tiene muy buenos IV’s, te recomendamos purificarlo ahora o durante el evento, ya que al evolucionarlo en ‘shadow’ Torterra no podrá aprender Planta Feroz.

Turtwig Community Day Bonus

Como sucede en cada mes, el Community Day de Turtwig también tendrá sus propios bonus, pues durante estas tres horas del evento de Pokémon GO podrás disfrutar de los siguientes beneficios.

Triple de polvo estelar en capturas

Módulos cebo durante tres horas

Eclosionar a Turtwig de Huevos de 2 kilómetros.

En este último bonus queremos hacer hincapié, ya que es la primera vez que Niantic permite a los usuarios conseguir al protagonista del Community Day también a través de las eclosiones, el cual también podrás aprovechar al máximo gracias a la doble eficacia de las incubadoras, que es una bonificación del Ultra Bonus 2019 de Pokémon GO.