Dota 2 femenino: equipo peruano es retirado de torneo brasileño y fans locales exigen justicia

La organización BBL e-sports organiza un torneo femenino de Dota 2 con clasificatorias sudamericanas desde hace tres años. Para la edición de este año, el equipo peruano GOXPE fem participó y logró clasificarse a la siguiente fase. Sin embargo, por motivos desconocidos, la organización evitó que pasen de etapa.

Lágrima, quien forma parte del equipo de GOXPE fem, hizo un extenso descargo en su página de Facebook, acusando a la organización brasileña BBL e-sports por su repentina decisión.

PUEDES VER La historia de cómo Starcraft casi desaparece por completo

“Para quienes no tengan conocimiento, desde hace 3 años se está dando un torneo sudamericano de Dota 2 femenino en Brasil, y el día de ayer se cometió un abuso que no pienso callar más” comienza la publicación de Lágrima.

Lágrima explica cómo participó con el equipo llamado EDG en la edición del torneo durante el año pasado, la misma en la que llegaron a la final, que era presencial y requería que todas las participantes viajen. Sin embargo, el viaje nunca pudo concretarse.

“Un día antes de viajar la organización nos comunicó que en el torneo no habían mouse, teclado ni audífonos y que esto lo debíamos llevar nosotras. Siendo un team con 5 chicas cabineras sin patrocinio alguno, no sabíamos de dónde sacar 5 teclados, 5 mouses y 5 audífonos. Me comuniqué con quien pude y una cabina de internet más un amigo juntaron dinero y nos apoyaron comprando todo”.

PUEDES VER La estrategia de Stalin que aplicaron para ganar en Age of Empires 2

A pesar del apoyo, Lágrima se excusó puesto que el equipo no logró abordar el vuelo:

“El pedido estaría listo para el mismo día del viaje. Se tenía planeado viajar 6 personas pero 2 días antes nos comunicaron que solo viajarían 5 y ninguna de nosotras había tocado un aeropuerto en su vida (Todas de 18 a 20 años), así que entramos solas desempaquetando los periféricos en medio del aeropuerto y llegamos tarde, nos cerraron la puerta en la cara ¿Culpa nuestra? Sí, en gran parte, pero juro que hicimos todo a nuestro alcance para conseguir los periféricos lo más pronto posible."

La gamer profesional detalló lo que explicaron a la organización en Brasil. “A partir de ello solo contamos que una de nosotras enfermó y tuvimos que atenderla temprano (Lo cual es verdad, pero no fue el motivo principal) mas no comunicamos nada sobre la organización porque nos sentíamos culpables. Desde entonces, hemos soportado insultos y comentarios xenófobos por parte de la comunidad de Brasil, quienes sustentan que no viajamos porque no fuimos nosotras quienes jugamos”.

“Aprovecho este espacio para decirlo de nuevo perdón, lo siento de todo corazón, porque no pude hacer más. Fui una ignorante, no sabía interpretar un código de pasaje de avión, no tuve 'contactos’ que me faciliten periféricos a tiempo, y me deprimí de impotencia por ello pero no puedo retroceder el tiempo y lo siento”.

Aquí te dejamos la publicación completa de Lágrima:

Lágrima, junto a su equipo, consiguieron el apoyo de un LAN Center llamado “GOXPE” para participar en el mismo torneo, en su edición de este año.

La clasificatoria contaba con dos cupos. GOXPE fem, el equipo de Lágrima, pudieron clasificarse invictas. Pero al parecer, el hecho de que la comunidad brasileña tuviera en la mira a las peruanas por los hechos del año pasado hizo que la organización abriera dos cupos más para clasificar.

Fue entonces cuando unos usuarios proporcionaron algunos vídeos a la administración del torneo, acusando a la offlaner de GOXPE fem, Sunmy, de no haber jugado ella la clasificatoria. A pesar de que Lágrima mostró luego las practicas del equipo con ella a la organización, estos decidieron bloquearla y dejarlas al equipo fuera del evento.

Ante esta abrupta decisión de la organización. Lágrima hizo su descargo en su fanpage mostrando diferentes pruebas, donde ellas ganaron las clasificatorias sin problemas, las estadísticas de cada jugadora, conversaciones con el admin, etc.

“Este es un torneo que ante Valve se presenta como a nivel SUDAMERICA pidiendo apoyo, sin embargo las inscripciones, las reglas y demás están 100% en portugués impidiendo que se sumen más personas fuera de BR. Van 3 años y aun no aprueban que hayan casters en español ¿Por qué? Por qué solo deben haber casters en portugués si ya han pasado años para solucionar esto ¿Por qué decidieron que pasaran 4 equipos (2 equipos BR+) y no 2 como anunciaron? Por qué solo investigan al equipo “Peruano” que “Ya desde torneos masculinos estan acostumbrados a hacer trampa” ¿El prejuicio es justificación para acusar a alguien?” acusa la integrante del equipo.

La comunidad femenina de Dota 2 de Brasil denuncia a Lágrima, a pesar de que ella aclara que, en su llamado de apoyo, no se debe incitar al odio o rechazo hacia el evento, ya que apoyan a la escena femenina del juego. Sin embargo, los organizadores siguen exigiéndole que borre sus publicaciones, aun sin darle oportunidad alguna a GOXPE fem.