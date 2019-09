La estrategia de Stalin que aplicaron para ganar en Age of Empires 2

Age of Empires II nació bajo la filosofía de Bill Gates, que exigía que los videojuegos publicados por Microsoft tengan un factor educativo. Muchos aprendimos más de una lección de la historia gracias a esto. Ahora, imagina si nos vamos en sentido contrario y aplicáramos lo que aprendimos en los libros en el propio juego.

Referirnos a Age of Empires II es una buena idea para defender a los videojuegos de la común crítica sobre su supuesta incapacidad para educar. Así como con cualquier juego de estrategia, la historia, y todas sus lecciones, han sido buena inspiración para encontrar no solo un buen tema, sino hasta mecánicas de juego.

Age of Empires 2

El caso que te presentamos hoy día demuestra que los desarrolladores no son los únicos que recurren a los libros de historia para encontrar un beneficio a su fin (en su caso, crear un videojuego). También son los jugadores quienes aprovechan lo mismo para ganar. En Age of Empires II esto se aplicó puntualmente.

En una conocida red social de preguntas, un usuario hizo la pregunta abierta sobre si, alguna vez, alguien usaría una táctica de juego de estrategia, como Age of Empires II, en la vida real o viceversa.

Una de las respuestas ha sorprendido a muchos. La hizo el usuario Franklin Veaux, quien se declara fan de los juegos de estrategia en tiempo real desde el primer Command & Conquer.

La táctica

Veaux nos cuenta:

“En una ocasión, gané una partida de Age of Empires II usando una estrategia sacada del propio libro de tácticas de Iosef Stalin.

El juego ya había avanzado por horas. Todo el oro del mapa se había terminado. Habíamos llegado al punto en el que vender madera y comida por oro en el mercado era demasiado caro, y ya estábamos por quedarnos sin bosques en el mapa.

Estábamos estancados, sin posibilidad de armar un ejército lo suficientemente capaz para derrotar al otro. Mi adversario se gastó todo el oro que pudo comprar en su mercado en un puñado de unidades de caballería que no fueron capaces de destruir mi aldea.

Entonces..

Comencé a crear aldeanos. Muchísimos aldeanos, toneladas de aldeanos. Llegue al límite de mi población solo con aldeanos y seguía creando más dejándolos en cola en los centros urbanos.

No cree nada más que granjas y utilizaba la comida para hacer más aldeanos, ni siquiera caballería de exploración, solo aldeanos.

Luego ataqué con esos aldeanos.

Fue una masacre, una matanza. Los cadáveres de los aldeanos quedaban por todas partes. Aun así, seguí enviando oleadas de aldeanos a mi enemigo. Evité que construya granjas o que talara árboles. Tampoco le quedaba piedra para hacer castillos y ya no podía copiar mi estrategia porque destruí sus granjas con aldeanos.

Fue desastroso, pero dolorosamente lento, reduje a mi adversario a un precio muy alto hasta que finalmente, se rindió.”

¿En qué se parece esta táctica a las utilizadas por Iosef Stalin?

Sin demasiadas pretenciones historiográficas, sabemos que los suministros en municiones y armas de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial no eran necesariamente las suficientes para que cada soldado ruso pudiera contar con un rifle para defenderse.

Se sabe también, como fue el caso en conocidas batallas, que Stalin impuso la “Orden 227” con la infame frase “ni un paso atrás”, obligando a los soldados del ejército soviético a continuar en marcha hacia el enemigo, aun si no contaban con municiones. Stalin actuaba también como Ministro de Defensa.

Esto fue representando en más de un videojuego. Uno de los más conocidos fue el primer Call of Duty (2003), durante la campaña de la Batalla de Stalingrado.

En la misión para la toma de la Plaza Roja, los soldados están obligados a continuar en dirección al ejército alemán, que había tomado la plaza. Si los soldados retroceden, su propio ejército les disparará. Se trata de un episodio negro de la historia que nos demuestra el nivel de deshumanización en las guerras.

Age of Empires II apareció por primera vez en 1999 como la secuela del juego original de 1997 (basado en la época antigua). El juego recibió un relanzamiento en HD en el año 2013, junto a tres nuevas expansiones además de la original (The Conquerors, 2000), las que puedes adquirir aquí.

Age of Empires 2: Definitive Edition, otro remake del mismo, fue finalmente confirmado para este 14 de noviembre. Puedes saber más sobre este último en este enlace.

Aunque muchos lo hayamos disfrutado en cabinas. Así era la caja de Age of Empires II en su primera edición:

Starcraft pudo perderse por completo antes de su lanzamiento

Si jugaste Age of Empires II, es muy probable que también hayas conocido Starcraft, su hermano juego de estrategia que, con un escenario completamente ficticio, ganó gran popularidad entre los amantes de los juegos de estrategia.

A pesar de que Blizzard ya no era, una compañía pequeña a finales de los noventa, sí eran más pequeños que Microsoft, y quizá la poca experiencia hizo que se confiarán al momento de administrar las copias de seguridad del código fuente de Starcraft.

El riesgo se corrió y sucedió lo que pocos imaginaron. Starcraft estuvo a punto de perderse por completo tras el error de un empleado que liberó espacio en el único disco rígido donde se guardaban los ‘builds’ del juego antes de su lanzamiento. Por esas cosas del destino, otro empleado tenía una copia algo más antigua en un insólito lugar. Revisa la historia completa en este enlace.

¿Pueden los videojuegos crear conciencia?

A propósito de lo que comentábamos sobre Call of Duty, debemos comentar que esta importante saga nació también gracias a un esfuerzo de aplicar la educación, o al menos la concientización, en los videojuegos.

Call of Duty fue creado por Infinity Ward, una compañía creada por un grupo de empleados que renunciaron a 2015, Inc. compañía desarrolladora de Medal of Honor: Allied Assault (2002). Clásico videojuego conocido por representar de manera muy realista el desembarco de Normandía.

Este no fue el primer juego de la saga Medal of Honor, pues la misma se remonta a finales de los años noventa, cuando el propio Steven Spielberg tomó interes por los videojuegos. Spielberg dirigía por entonces el proyecto de la película ‘Salvando al Soldado Ryan'.

El interés de Spielberg se centraba en el potencial que tenían los videojuegos para contar las historias de una manera más interactiva y personal, algo que podía ser aprovechado para educar y crear conciencia.

Finalmente, el premiado director de cine pudo sacar adelante al proyecto con su compañía, DreamWorks Interactive, una fusión de DreamWorks (el sello cinematográfico de Spielberg, David Geffen y Jeffrey Katzenberg, ex CEO de Disney) y Microsoft.

Sin embargo, no fue sencillo convencer a muchas piezas claves del personal. Entre ellas, Dale Dye, quien fungió como el asesor militar para el videojuego. Paul Bucha, un veterano de la Guerra de Vietnam y portador de la Medalla de Honor, envió una carta de protesta intentando detener el lanzamiento de un juego así.

Aun así, tanto Dye como Bucha desistieron de sus críticas al mostrárseles adelantos del videojuego, pudiendo entender el potencial de dicho medio para educar a la gente sobre la guerra.