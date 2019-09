Pokémon GO: Torterra aprenderá este movimiento en el Community Day de Turtwig [FOTOS]

Si creías que el evento Ultra Bonus 2019 y la recién anunciada Hora Legendaria con Deoxys eran las únicas celebraciones en Pokémon GO, lamentamos decirte que no será así, ya que Niantic acaba de revelar más detalles del Community Day de Turtwig, el cual presentará algunos cambios y ya se conoce el movimiento que aprenderá su última evolución, Torterra.

Quedan menos de cinco días para que el Community Day de Turtwig inicie, lo cual ya emociona a muchos usuarios de Pokémon GO debido a que este evento también significará el debut de la criatura en su variante shiny y si tienes mucha suerte podrás capturarlo en este aspecto con muy buenos IV’s para el competitivo o incursiones.

Estos cuatro Community Day restantes en Pokémon GO pueden ser el inicio de una nueva etapa en estos eventos, ya que Niantic decidió cambiar el horario y el día en que se realizará este evento, lo cual generó cierta molestia entre la comunidad del videojuego.

Fecha y hora del Community Day

La molestia por la organización del Community Day, se debe a que Niantic realizará este evento el próximo domingo 15 de agosto y ya no será en la tarde, pues el horario en que aparecerá Turtwig permanentemente en Pokémon GO será desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. (hora local)

Además, desde la cuenta de Twitter de Pokémon GO, Niantic reveló que aumentó a dos horas el tiempo en que podremos obtener el movimiento especial para Torterra una vez que haya finalizado el Community Day de Turtwig. Esto quiere decir que tendrás hasta las 4 de la tarde para conseguir este ‘move’.

Movimiento especial de Torterra

Hasta el momento, los días de la comunidad que han sido protagonizados por criaturas de tipo planta han aprendido el mismo movimiento, lo cual hacía pensar a los usuarios de Pokémon GO que sucedería lo mismo con el Community Day de Turtwig.

Y no les faltaba razón, ya que Niantic ha confirmado que Torterra aprenderá Planta Feroz durante este Community Day de Turtwig que se realizará en Pokémon GO. Además, es necesario resaltar que este movimiento no se obtendrá por medio de MT’s cargados o si el pokémon está en estado oscuro.