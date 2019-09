The Last of Us Part II presentaría nuevo tráiler gameplay en evento privado [FOTOS]

Han pasado casi dos años desde que Naughty Dog mostró el tráiler gameplay de The Last of Us Part II, y ante la ausencia de Sony en los eventos que se llevaron a cabo en este año y el silencio del estudio, todo parecía indicar que no veríamos más detalles del videojuego en mucho tiempo. Sin embargo, la casa desarrolladora acaba de confirmar que realizará un evento en los próximos días para mostrar su nuevo título.

Definitivamente esto ha alegrado a los miles de fans que ya tiene la secuela de The Last of Us, pues llevan tres años esperanzados por poder disfrutar de este videojuego en su PS4, lo cual podría suceder antes de lo previsto, ya que Naughty Dog tendría pensado revelar la fecha de lanzamiento de su creación.

Si bien no se ha revelado el contenido que tendrá esta presentación de The Last of Us Part II, todo apunta a que sería aquel tráiler gameplay presentado por Naughty Dog en un evento cerrado organizado por la conocida tienda GameStop, del cual solo se conoce la relevancia que tendrán los ‘Chasqueadores’ en esta entrega.

La existencia de este nuevo evento fue anunciado a través de Twitter, en el que se aprecia un banner donde se visualiza la fecha en el que se presentarán los detalles de The Last of Us Part II, que será a pocos días de una famosa celebración entre los fans de la saga, The Outbreak Day o el día del brote.

Qué es el Outbreak Day

En The Last of Us la historia inicia un 26 de setiembre, fecha en que el pequeño pueblo de Austin, en Estados Unidos, tendría origen la pandemia que arrasaría con todo el país causada por el hongo Cordyceps, que convertiría a los habitantes en caníbales. A este día se le llamó Outbreak Day, el cual es conmemorado por muchos fans de la franquicia a nivel mundial.

De acuerdo a este banner publicado en Twitter, el evento especial de The Last of Us Part II se llevará a cabo en Los Ángeles, California el 24 se setiembre del 2019. Sin embargo, no hay hora exacta para esta presentación. Así que estaremos atentos a lo que pueda mostrar Naughty Dog acerca de este esperado videojuego que llegaría a PS4 de manera exclusiva.