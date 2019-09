Pokémon GO: Niantic anuncia llegada de pokémon de Teselia con misteriosa imagen [FOTOS]

La llegada de los pokémon de Teselia a Pokémon GO es inminente, ya que Niantic acaba de publicar una misteriosa imagen que muestra a la primera criatura que se habilitaría. ¿Cuál es? Aquí te lo contamos.

A través de su Facebook oficial, Niantic reveló que uno de los primeros pokémon de la región Teselia en llegar a Pokémon GO será Snivy, el pokémon inicial de planta de la quinta generación.

“Las investigaciones han demostrado que este Pokémon es muy inteligente y sosegado, y puede hacer la fotosíntesis exponiendo su cola a la luz solar”, se puede leer en la descripción de la imagen publicada por los creadores de Pokémon GO.

Como podrás apreciar en la imagen, se aprecia la silueta de Snivy, un pokémon tipo planta que, a más tardar, será habilitado en Pokémon GO en las próximas semanas. ¿Ya lo estás esperando?

Además de Snivy, otros pokémon de la región Teselia llegarán a Pokémon GO, como Tepig, Oshawott, etc. Todavía no hay fecha oficial; sin embargo, su llegada es inminente.