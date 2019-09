Pokémon GO: lista de nuevos jefes de incursión con opción a shiny [FOTOS]

Deoxys ha llegado a Pokémon GO para protagonizar la segunda semana del evento Ultra bonus 2019. Sin embargo, es posible que no tengas las mejores criaturas para vencer a este mítico pokémon, lo cual ha hecho de que Niantic modifique los demás niveles de este modo de juego colocando nuevos jefes de incursión, que estarán por tiempo limitado en el juego de realidad aumentada.

La segunda fase del Ultra bonus 2019 estará activa durante una semana, por lo que tienes hasta el próximo 16 de setiembre para poder derrotar y posteriormente capturar a estos nuevos jefes de incursión de Pokémon GO, que en su mayoría son de tipo siniestro y fantasma. Además, de ser una buena opción de registrar más criaturas en su variante shiny.

Es preciso resaltar que Deoxys llegó a Pokémon GO hace un año. Sin embargo, esta es la primera vez que aparece en las incursiones regulares del juego de realidad aumentada ya que la única manera de registrar sus formas era a través de las ‘Ex Raids', que es un modo de juego que no se activa para todos los usuarios del vidoejuego, ya que la invitación es enviada por Niantic tras haber combatido contra algún jefe en gimnasios con la etiqueta de incursión ex.

Cada vez que Niantic modifica las incursiones por la llegada de algún legendario o mítico pokémon al juego de realidad aumentada, siempre coloca a sus ‘counters’ como jefes de raid, con el fin de que los usuarios puedan realizar nuevas capturas y utilizarlos en sus equipos para participar en este modo de juego que tiene Pokémon GO.

Esta segunda semana del Ultra Bonus 2019 nos trae 13 criaturas con opción de poder ser capturadas en su variante shiny. Además, también tendrás la oportunidad de registrar a Tyranitar y Gengar, quienes son los mejores para poder vencer a cualquier forma de Deoxys en Pokémon GO.

Todos los jefes de incursión en la semana dos del evento Ultra Bonus 2019 de Pokémon GO.

Recuerda que Deoxys es un pokémon de tipo psíquico, lo cual hace que sea débil a movimientos de tipo bicho, siniestro y fantasma. Por otro lado, Niantic no ha liberado su aspecto variocolor en Pokémon GO. Además, de estos nuevos jefes de incursión el bonus de doble efectividad en las incubadoras sigue activado.