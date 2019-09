Dreamcast, la última consola de SEGA, cumple 20 años y estos son sus 10 mejores videojuegos [FOTOS]

Era 1999, cuando la industria vio nacer a la que pudo ser una de las mejores consolas de la historia, Dreamcast, la cual estaba totalmente adelantada a su época. Sin embargo, los problemas dentro de SEGA y el mercado de aquel entonces hizo que esta máquina de juegos de culto tenga una vida muy corta, pero dejó todo un legado en cuestión de títulos, es por eso que celebramos los 20 años de esta videoconsola con una lista de sus 10 mejores videojuegos.

A finales de los años 90, a la disputa entre SEGA y Nintendo se le sumó otra empresa que años después sería una gigante dentro de la industria de los videojuegos, Sony. En aquellos años, Saturn ya estaba perdiendo terreno frente a sus contendientes Nintendo 64 y PlayStation, por lo que la empresa creadora de Sonic decidió anunciar el desarrollo de una nueva consola.

Era 1998 y en SEGA estrenaba en Japón su última consola, Dreamcast, la misma que llegó al mercado norteamericano un 9 de septiembre de 1999 (9.9.99), una fecha que auguraba un próspero para esta máquina de videojuegos, pero que terminó con un fatídico final dos años después. Sin embargo, en el transcurso de estos 24 meses, dejó un gran legado en cuestión de títulos y en lo que se refiere a hardware.

A pesar de que solo estuvo presente durante dos años en el mercado, Megadrive era superior a sus contrapartes PlayStation y Nintendo 64, y no solo en cuestión de gráficos y sonido, pues también era muy adelantada a su época, ya que contaba con módem incorporado que permitía jugar en línea, pues contaba con sus propios servidores: SegaNet o Dreamarena.

Sin embargo, el fin de Dreamcast estaría muy cerca de llegar, pues cuando la empresa estaba en su esplendor gracias a esta consola de la sexta generación, aumentaron las disputas dentro de SEGA y la pérdida de mucho dinero debido a proyectos fallidos obligó que la compañía detenga la producción de su última máquina de videojuegos y solo se dediquen a la creación de juegos.

El último golpe lo dio Sony, pues a finales de 1999 la empresa adelanta el anuncio de PlayStation 2, consola que no vería la luz hasta el 4 de marzo del 2000 en Japón y meses después llegaría a Estados Unidos.

Ahora que hemos repasado rápidamente lo sucedido con la última consola de SEGA, Dreamcast, y aunque solo estuvo en el mercado durante dos años, hemos te mostramos la lista de los 10 mejores videojuegos que tuvo esta consola en homenaje a su nuevo aniversario.

Mejores juegos de Dreamcast

1.- Sonic Adventure 2

Uno de los mejores videojuegos que tuvo Dreamcast es Sonic Adventure 2. Además, de ser el título más vendido en esta consola alcanzando la cifra de 42 millones de unidades.

El videojuego le da la oportunidad al usuario de elegir entre dos historias. La primera es protagonizada por Sonic, Knuckles y Tails, la cual está basada en salvar el mundo.

La segunda es muy oscura, pues tiene como protagonista a Shadow, Rogue y el Dr. Eggman, en donde hacemos hasta lo imposible por dominar el mundo.

2.- Shenmue

Shenmue nos cuenta la historia de Ryo Hazuki, quien al volver a su aldea llamada Yamanose presencia el asesinato de su padre a manos de Lan Di. Es ahí cuando el protagonista del videojuego empieza su trabajo de investigación por todo Hong Kong para lograr vengar la muerte de su padre.

El videojuego cuenta con un modo de juego muy realista e innovador en la época llamado “Full Reactive Eyes Entertainment”, el cual nos permite interactuar con el entorno del juego haciéndonos sentir como si fuésemos Ryo realmente.

3.- Shenmue II

Ryo ha llegado a Hong Kong y continúa la búsqueda del asesino de su padre para cobrar venganza. En su viaje conoce a Ren y Joy, quienes serán sus acompañantes en este viaje.

4.- Soul Calibur

La poderosa Soul Edge ha desaparecido y 19 de los mejores peleadores del mundo están en la búsqueda de su poder para poder gobernar el universo, pero antes, deberán enfrentarse en épicas luchas.

5.- Sonic Adventure

Sonic Adventure fue el primer videojuego en llegar a Dreamcast, en donde los fans del famoso erizo azul volvían a manejarlo en una aventura sin precedentes que se basaba en la búsqueda de las 7 Chaos Emerald’s, que era la fuente de un poder ilimitado.

6.- Skies of Arcadia

Vyse y su tripulación ya surcaban los cielos con su barco volador. Skies of Arcadia es un RPG que nos permite controlar a este joven pirata, que nos llevará a explorar mazmorras, enfrentarnos a otros barcos voladores y tener una increíble aventura de piratería.

7.- Crazy Taxi

Este videojuego nos permite jugar en el papel de un taxista, pero no cualquiera, pues serás uno de los mejores en la ciudad y tu demanda será alta, ya que tendrás muchos pasajeros que desean llegar a su destino lo más rápido posible y para ello puedes utilizar todo tipo de maniobras, que generalmente son peligrosas, para satisfacer a tus clientes.

8.- Resident Evil: Code Veronica

Capcom y el survival horror no podían estar ausentes en la última consola de SEGA, Megadrive, ni mucho menos en este ranknig. Catalogado como uno de lso mejores juegos de la saga, Resident Evil: Code Veronica nos permite jugar en el papel de Claire, quien junto a su hermano Chris, intentarán detener a la corporación Umbrella, que amenaza con infectar el mundo entero con el T-virus.

9.- Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Iniciaba el nuevo milenio y a los centros de máquinas arcade llegaba Marvel vs. Capcom 2, el cual se estrenó posteriormente en Dreamcast.

Tal como lo dice su nombre, este videojuego crossover de pelea nos permitía enfrentar a los héroes más poderosos de Marvel, como los X-Men, Los Vengadores contra personajes de Street Fighter, Mega Man, Darkstalkers, entre otros.

10.- Phantasy Star Online

Phantasy Star Online, creado por Sonic Team, es un MORPG de las consolas, el cual se inspiró en los videojuegos de Blizzard. Este videojuego permitía a los usuarios jugar en party con otros jugadores a través de una conexión online.

Sin embargo, con el retiro de Dreamcast del mercado, los servidores cerraron hace 9 años y aquí te dejamos como fue la última vez que los usuarios disfrutaron de Phantasy Star Online.