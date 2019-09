Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac: ya puedes descargar gratis en iOS y Android este videojuego [FOTOS]

El clásico manga de Los Caballeros del Zodiaco cumple 35 años y para celebrarlo solo necesitas tener tu celular en la mano. Esto se debe a que se lanzado hace instantes el videojuego Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac para descargarlo completamente gratis en tu smartphone, y rescatar a Athenas, quien ha sido secuestrada por el Patriarca.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac es el nuevo videojuego RPG que ha llegado a los celulares iOS y Android, que está basado en el manga creado por el japonés Masami Kuramada, en donde revivirás épicas sagas que fueron parte de tu infancia.

Este nuevo RPG para celulares ha generado mucho hype entre los fans de los Caballeros del Zodiaco, ya que cuenta con las voces originales en japonés del anime. Además, en cada pelea que se desarrolle dentro de Saint Seiya Awakening: Kinghts of the Zodiac podrás visualizar fragmentos de los capítulos de la serie animada, los cuales podrás obviar si así lo deseas, pero te recomendamos no hacerlo porque te quedarás impactado con el nivel de diseño.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac ha sido desarrollado por Kurumada Productions y el contenido que presenta este videojuego para ios y Android es bastante amplio, pues irá conforme a la historia que hemos leído y visto en el manga anime de los Caballeros del Zodiaco.

Conforma equipos. La sinergia será muy importante en Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac, pues como sucede en el manga y anime, el videojuego te permitirá formar equipos con otros Cabaelleros de Bronce, quienes tienen habilidades totalmente únicas y que serán importantes al momento de la batalla.

Además de poder levelear estos nuevos personajes que vas adquiriendo conforme superes la historia de Saint Seiya Awakening: Kinghts of the Zodiac, también podrás modificar su aspecto tal como lo ves en la imagen inferior. Por otro lado, es probable que te sorprendas cuando veas otros caballeros que no han salido nunca en el anime o manga original.

Personajes que podrás levelar y formar equipos en Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac.

Tráiler de Saint Seiya Awakening: Kinghts of the Zodiac

Recuerda que Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac es un videojuego de estrategia, por lo que no importa si tu acompañante es débil, ya que si trabajan juntos podrán obtener un poder inimaginable que ni el más poderoso Caballero de Oro podrá resistirlo.

Por otro lado, el tráilre de Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac nos muestra que también habrá un modo PVP con un balanceado ‘matchmaking’ y en tiempo real. Este modo de juego se llamará Duelos Galácticos, en donde lucharás por obtener tu armadura de oro frente a otros jugadores en el mundo.

Modo competitivo en Personajes en Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac.

Además, en este competitivo también habrá un modo de duelo inspirado en los MOBAS, en el que elegirás un caballero y banearás otro, con el fin de salir victorioso en estas peleas y conseguir tu armadura de oro en Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac

Cómo descargar Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac

Tal como lo mencionamos en los primeros párrafos, Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac es un videojuego totalmente gratis, que puedes descargar en tu celular iOS y Android, desde las tiendas Play Store y App Store. Pero eso sí, el título pesa 1.5 GB, por lo que te recomendamos eliminar contenido que no utilices en tu smartphone para poder disfrutar del videojuego.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac para Android

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac para iPhone

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac sagas

De acuerdo a la información que encontramos en la descripción de Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac, el videojuego te permitirá jugar cinco sagas, que van desde obtener tu primera armadura de bronce hasta la pelea final en los campos Eliseos.

El Torneo Galáctico

La saga de las 12 casas

El tempo de Poseidon

El muro de los lamentos

La saga de Hades.

A continuación, te dejamos con un gameplay de Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac, para que te animes a descargar este nuevo videojuego en tu iPhone o celular Android.