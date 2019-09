Death Stranding: Hideo Kojima afirma tampoco entender su propio videojuego [FOTOS]

Para no creerlo. Death Stranding está a menos de dos meses de estrenarse exclusivamente en PlayStation 4, y aunque se han mostrado más tráilers que gameplays de este videojuego, los usuarios esperan jugarlo con el fin de poder entenderlo. Sin embargo, ellos no serían los únicos que se sienten confundidos ya que el mismo Hideo Kojima, creador del título, afirmó que tampoco comprende su obra.

Desde que se hizo oficial el desarrollo de Death Stranding, Hideo Kojima se refería a su obra como una experiencia distinta que hasta el momento no se ha creado. Además, el título cuenta con la participación de importantes actores como Norman Reedus, quien será el protagonista de este título, Mads Mikkelsen, Gillermo del Toro y probablemente se sume al reparto Keanu Reeves, quien visitó hace algunas horas el estudio del creador del primer Metal Gear Solid.

A pesar de que Hideo Kojima participó en el E3 2019 y recientemente en la Gamescom 2019 mostrando más detalles de Death Stranding, la duda sobre la historia del videojuego no se disipa, pues sigue generando más confusión entre los usuarios de PlayStation 4, quienes conocerán más detalles y tendrán la posibilidad de entenderlo en el Tokyo Game Show de este año, ya que el creador de Metal Gear Solid mostrará el primer gameplay de este título.

Hideo Kojima fue entrevistado por el medio Financial Times en donde dijo lo siguiente: “Death Stranding… Incluso ahora, no entiendo el juego. La representación del mundo, su jugabilidad… Todo es algo nuevo. Mi misión es crear un género que no existe, y que sorprenda a todos. Naturalmente, eso conlleva un riesgo”.

Esta no es la primera vez en que el director de Kojima Productions se refiere a la creación de un nuevo género en la industria de los videojuegos a partir de Death Stranding, ya que en junio dijo que su obra ha sido desarrollada bajo el concepto de la conexión (strand), y que está catalogada como Social Strand System.

Lo más probable es que los comentarios de Hideo Kojima sean una mera estrategia de marketing para se hable más de Death Stranding, lo cual le está resultando hasta el momento. Sin embargo, esto se descubrirá el próximo 8 de noviembre, que es la fecha de lanzamiento para el videojuego en PlayStation 4.

