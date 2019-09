Red Dead Redemption 2 llegaría a PC: encuentran pistas de DirectX12 y más en archivos del juego [FOTOS]

Casi un año después, el sueño de ver a Red Dead Redemption 2 en PC podría hacerse realidad en este último cuarto de año. Pistas encontradas dentro del código fuente del juego fueron encontradas justo después de una actualización, algo que no había sucedido anteriormente.

Red Dead Redemption 2 fue publicado en octubre del 2018 para las consolas PS4 y Xbox One. Sin embargo, nunca hubo un pronunciamiento por parte de Rockstar sobre la ausencia en PC.

El anterior y aclamado videojuego del estudio, Grand Theft Auto V, pasó por algo similar. Tras un lanzamiento inicial para PS3 y Xbox 360, los usuarios de PS4 y Xbox One tuvieron que esperar un año para poder adquirirlo, mientras que los de PC, hasta un año y medio.

Caso especial, debido a que GTA V se lanzó en medio de la transición de la séptima a la octava generación. Aun así, para setiembre del año 2013, tanto la PS4 y Xbox One ya tenían fecha fija para llegar al mercado.

No ocurre lo mismo con Red Dead Redemption 2, que a pesar de lanzarse ya en el tramo final de la generación ocho, todavía está lejos de siquiera un anuncio oficial para PS5 o Xbox Scarlett. Sin embargo, una versión de PC todavía es factible y mucho.

Así lo esperan los ansiosos y ahora emocionados usuarios de PC, ahora con muchos más motivos para soñar, ya que, por primera vez, se encontraron referencias propias de una versión para PC dentro de los archivos del juego, archivos que aparecieron después de una actualización.

Para ser precisos, las líneas de código encontradas señalan detalles como el soporte para DirectX12, tasa de refresco, MSAA, calidad de las texturas, configuración de los cambios en las partículas, modo de escalado y SSOO.

Hay que tomar con pinzas estas filtraciones, especialmente la de DirectX12, API’s que no están del todo estandarizadas en la industria, aunque es propia de Microsoft. Aún con esto, ni la propia Xbox One ha sabido sacarle el mayor provecho, por lo que una aplicación de la misma para PC no suena incongruente, sobre todo con Red Dead Redemption 2.

El mismo dataminer que filtró el mapa de Red Dead Redemption 2, días antes de su lanzamiento, aseguró en su momento que una versión de PC llegaría el último cuarto del 2019, lo que cobra sentido con estos descubrimientos en este momento del año. Y tú ¿crees que RDR2 llegue a la plataforma abierta? Solo queda esperar.