Steam por fin se pronuncia sobre polémica de Epic Games Store y sus exclusivos

La compañía detrás de Steam se manifestó sobre la polémica de hace más de medio año, suscitada por la compra de exclusivas por parte de Epic Games Store. Aseguraron que no quieren “encender un fuego” y seguir trabajando para la comunidad.

La disputa entre Steam, establecida tienda digital de Valve y Epic Games Store, que debutó a finales del año pasado, obtuvo nuevos tintes desde el lanzamiento de Metro Exodus, producto de Koch Media que había sido, por largos meses, promocionado en Steam.

Sin embargo, a pocas semanas de su lanzamiento oficial, los distribuidores del título entablaron un acuerdo con Epic Games para que el videojuego sea exclusivo, al menos temporalmente, de su nueva tienda.

Esto generó una significativa cantidad de críticas en la comunidad del PC, recelosa por la inexistencia de prácticas similares en su plataforma. Finalmente, Metro Exodus pudo ser distribuido a los usuarios de Steam que ya lo habían pre-adquirido en esa tienda.

Desde aquel momento, la postura de Epic Games se ha mantenido clara, a través de los constantes entredichos y comunicados de Tim Sweeney, CEO de Epic, quien defiende sus prácticas porque es “la única manera de quitarle mercado a Steam” a quien también acusa de “generar monopolios”.

A diferencia de ellos, Valve mantuvo un perfil más bajo a lo largo de estos meses. Sin embargo, en las últimas horas, la compañía detrás de Half-Life ha vuelto a tocar el tema, aunque parece ser que por última vez.

A través de Nathaniel Blue, desarrollador del modelo de negocios de Steam, la compañía volvió a comentar sobre el comunicado que lanzaron tras la polémica de Metro Exodus, cuando calificaron la situación generado por Epic como “injusta”.

Respecto a esto, Blue comentó a Kotaku: “No creo que nuestra intención fuera molestar a la gente. Esa no fue la intención del mensaje. Se trató más del momento, pues el juego estaba por lanzarse y derrepente se hizo exclusivo de otra tienda”.

“Ese fue el único objetivo de eso (el mensaje). Lo que salió después no fue lo que esperábamos” señaló Blue, quien después aseguró, en nombre de Valve, que no volverán a pronunciarse sobre el tema, ni ningún otro relacionado a los exclusivos de Epic Games Store.

“No sé sí cambiaríamos (el comunicado) si pudiéramos retroceder el tiempo, pero puedo asegurar que en el futuro no diremos nada sobre el tema. No lo haremos porque nuestro objetivo no es molestar a la comunidad o encender fuego. Nuestro objetivo es acercar a los desarrolladores a la gente y tener un lugar de real valor para que todos puedan jugar. Nos concentraremos en eso” finalizó Blue sobre Steam.