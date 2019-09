FIFA 20: Los 100 mejores futbolistas del mundo, según videojuego [VIDEO]

La lista de los 100 mejores jugadores del mundo es ya una constante para cada edición de FIFA que sale al mercado. El próximo FIFA 20 llegará en tres semanas y EA Sports decidió que ya era momento de mostrarnos el top 100 del título. Revisa quién está presente y quién no.

De más está aclarar que este top 100 responde a las habilidades y valoraciones generales con las que cuenta cada jugador en el título, las mismas que generan un promedio general con el que se puede medir su rendimiento en FIFA 20.

Sin embargo, y quizá para no arruinarnos tanto la sorpresa, EA Sports ha decidido no mostrar las valoraciones ni los promedios de los jugadores incluidos en su top. Es más, ni siquiera tienen un orden específico, por lo que no hay forma, hasta ahora, de saber quién es el mejor jugador del mundo.

Aun así, es solo lógico que dicho jugador estará en esta lista, dándonos espacio para especular, apoyados también por la realidad de cada futbolista en el mundo real.

Recordemos también que, a pesar de perder algunas licencias, FIFA 20 mantiene la licencia de la FIFPro, la organización internacional de futbolistas, que asegura la presencia de estos cracks en el juego con sus nombres reales, salvo algunas, muy específicas, excepciones.

FIFA 20: Top 100 de jugadores

Esta es la lista de los 100 mejores jugadores de FIFA 20, ordenados por su posición favorita en el juego:

Arqueros:

Alisson Becker

Thibaut Courtois

David De Gea

Gianluigi Donnarumma

Ederson

Samir Handanovič

Hugo Lloris

Keylor Navas

Manuel Neuer

Jan Oblak

Wojciech Szczęsny

Marc-André ter Stegen

Defensas:

David Alaba

Jordi Alba

Toby Alderweireld

Alex Sandro

Leonardo Bonucci

Dani Carvajal

Giorgio Chiellini

Matthijs de Ligt

José María Giménez

Diego Godín

Mats Hummels

Joshua Kimmich

Kalidou Koulibaly

Aymeric Laporte

Kostas Manolas

Marcelo

Marquinhos

Gerard Piqué

Andrew Robertson

Sergio Ramos

Milan Škriniar

Niklas Süle

Thiago Silva

Samuel Umtiti

Virgil van Dijk

Raphaël Varane

Jan Vertonghen

Volantes:

Allan

Bruno Fernandes

Casemiro

David Silva

Kevin De Bruyne

Frenkie de Jong

Paulo Dybala

Christian Eriksen

Fabinho

Fernandinho

Alejandro Gómez

Isco

N'Golo Kanté

Koke

Toni Kroos

Blaise Matuidi

Sergej Milinković-Savić

Luka Modrić

Thomas Müller

Daniel Parejo

Miralem Pjanić

Paul Pogba

Ivan Rakitić

Marco Reus

Rodri

James Rodríguez

Saúl

Sergio Busquets

Thiago

Marco Verratti

Axel Witsel

Hakim Ziyech

Delanteros:

Sergio Agüero

Pierre-Emerick Aubameyang

Karim Benzema

Bernardo Silva

Edinson Cavani

Coutinho

Cristiano Ronaldo

Ángel Di María

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Zlatan Ibrahimović

Mauro Icardi

Ciro Immobile

Lorenzo Insigne

Harry Kane

Alexandre Lacazette

Robert Lewandowski

Romelu Lukaku

Sadio Mané

Kylian Mbappé

Dries Mertens

Lionel Messi

Neymar Jr

Roberto Firmino

Mohamed Salah

Leroy Sané

Heung Min Son

Raheem Sterling

Luis Suárez

¿Y los peruanos?

Como ves, ningún peruano está presente en el top 100 de FIFA 20, aunque más de uno podría estar cerca. Entre ellos, Paolo Guerrero podría calificar para esto. Lamentablemente, su presencia en FIFA 20 es improbable, debido a la licencia exclusiva de Flamengo con PES. La última vez que el ‘depredador’ apareció en un título de FIFA, fue para la actualización de FIFA 18 para el mundial de Rusia, y eso que llegó tarde. Todo un tema.

Recuerda que el demo de FIFA 20 estará disponible desde este 12 de septiembre. Estará incluido el nuevo modo Volta, que emula el fútbol callejero.