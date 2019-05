Los videojuegos más vendidos de PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One en Estados Unidos

El analista de NPD Group, Mat Piscatella, desveló la lista de videojuegos más vendidos en los Estados Unidos, ordenados por plataformas. Se trata de cuatro listas top 10 de consolas, con los títulos de mayor venta de PS4, Xbox One, Nintendo Switch y Nintendo 3DS.

Se trata pues de las plataformas, incluyendo portátiles (pero excluyendo a PS Vita) más importantes comercialmente de la ya agonizante octava generación.

Los datos de NPD Group, sin embargo, no incluyen el número de ventas, aunque esto no evita que encontremos datos interesantes de acuerdo a los desarrolladores de hardware y software.

Nintendo 3DS

Más de la mitad de la lista está dominada por títulos de Pokémon, aunque no superaron a sagas más fuertes como las de Mario y Super Smash Bros.

1. Mario Kart 7

2. Super Smash Bros. for 3DS

3. Super Mario 3D Land

4. New Super Mario Bros. 2

5. Pokémon X

6. Pokémon Y

7. Pokémon Sol

8. Pokémon Omega Rubí

9. Pokémon Luna

10. Pokémon Zafiro Alfa

Nintendo Switch

La lista de Nintendo Switch está casi completamente dominada por juegos first-party, a excepción de un juego de Ubisoft (aunque utilizando la IP de Mario) que logró ubicarse en el puesto 9.

1. Mario Kart 8 Deluxe

2. Super Smash Bros. Ultimate

3. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

4. Super Mario Odyssey

5. Super Mario Party

6. Splatoon 2

7. Pokémon: Let's Go Pikachu!

8. Pokémon: Let's Go Eevee!

9. Mario + Rabbids: Kingdom Battle

10. New Super Mario Bros. U Deluxe

Xbox One

Un top con hegemonía de shooters, probablemente por el óptimo servicio online de Xbox Live. La franquicia de Call of Duty es la más representada.

1. Grand Theft Auto V

2. Call of Duty: WWII

3. Call of Duty:Black Ops 3

4. Call of Duty: Black Ops 4

5. Red Dead Redemption 2

6. Call of Duty: Infinite Warfare

7. Battlefield 1

8. Star Wars. Battlefront

9. Call of Duty: Advanced Warfare

10. Destiny 2

PlayStation 4

Además del gigante Grand Theft Auto V, la lista de PlayStation no difiere mucho de la de Xbox One. Apenas dos exclusivos single player se ubican en el top 10. ¿Será cierto eso de que los jugadores de PS4 prefieren las experiencias de un jugador? Con tanto exclusivo sin online, esta lista resulta interesante.

1. Grand Theft Auto V

2. Red Dead Redemption 2

3. Call of Duty WWII

4. Call of Duty Black Ops 4

5. Call of Duty Black Ops 3

6. Marvel's Spider-Man

7. Call of Duty Infinite Warfare

8. God of War

9. NBA 2K18

10. Battlefield 1