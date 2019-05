Need for Speed regresa: Nuevo videojuego con la ‘esencia original’ de la saga llegará este año

Electronic Arts confirmó lo prometido hace unos meses, sobre el regreso de dos de sus franquicias más extrañadas. Una de ellas, Need for Speed, tendrá un nuevo título para antes de finalizar este año y traerá de vuelta la ‘esencia’ que hizo popular a la saga.

Ben Walke, uno de los miembros del equipo de DICE y EA, confirmó a través de su cuenta de Twitter, que un nuevo Need for Speed está camino para este 2019.

Aun así, no todas son buenas noticias, y es que a muchos nos encantaría ver ya un avance de la jugabilidad que presentará este nuevo NFS. Pero sus desarrolladores han decidido saltarse el EA Play a realizarse este 8 de junio.

EA confirmó que desarrollaban nuevos títulos para las sagas de Need for Speed y Plantas VS. Zombies el pasado febrero. De esta última franquicia todavía no tenemos noticias.

EA reveló ya su itinerario completo para la transmisión en vivo de EA Play 2019, un evento que sirve de antesala para la participación de la compañía en el E3 2019. El itinerario contará con anuncios sobre Apex Legends, Battlefield V, FIFA, Madden, The Sims 4 y el esperado nuevo título del universo de George Lucas (y también de Disney) Star Wars Jedi Fallen Order.

Under the Hood is back!



🚓 Yes, a new NFS game is coming in 2019

👌 Is built upon the essence of NFS

🛠️ We are skipping EA Play, staying at home to work on the game

⏲️ More news to come, Stay Tuned.



More info here: https://t.co/7lD9n3r7ug pic.twitter.com/MB5PwsCaBc