Nintendo Switch: The Witcher 3 Wild Hunt sería estrenado en la consola híbrida [VIDEO]

En redes sociales se han compartido imágenes que podría significar el estreno de un nuevo vidoejuego en Nintendo Switch. Este título llegaría de la mano de CD Projekt RED, ya que el juego sería The Witcher 3 Wild Hunt.

The Witcher 3 Wild Hunt es el videojuego más importante de la franquicia, ya que las buenas críticas por parte de los usuarios y prensa especializada le valieron ganar en la categoría a mejor juego del año en The Games Awards 2015. En la actualidad cuenta con las expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine.

La información acerca del posible estreno de The Witcher 3 Wild Hunt en Nintendo Switch llega desde el foro de Restera, ya que el usuario Jim_Cacher compartió una imagen donde se anuncia el arribo del videojuego en la consola híbrida.

Por otro lado, la filtración se ha hecho eco en algunas tiendas virtuales de Asia, como es el caso de Taobao.com, ‘store’ que ya está ofreciendo The Witcher 3 Wild Hunt para Nintendo Switch e incluso vende un protector para la consola híbrida inspirada en el videojuego.

Hace instantes, el mismo usuario de Resetera se ha referido acerca del estudio que desarrollaría el port de The Witcher 3 Wild Hunt para Nintendo Switch, pues reveló que el proyecto estaría en manos de Panic Button, conocidos por llevar títulos a la consola híbrida como DOOM o Wolfenstein II.

Hasta el momento, Nintendo y CD Projekt RED no se han pronunciado sobre el estreno de The Witcher 3 Wild Hunt en Nintendo Switch, por lo que estaremos atentos a lo que digan ambas empresas y seguiremos tratando, hasta el momento, la noticia como un rumor.