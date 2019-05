El GTA de los Simpson tendría un remake y sería anunciado en el E3 2019 [VIDEO]

Todos lo extrañan. No cabe duda que, entre el mediano universo de videojuegos sobre los Simpson, el título de Radical Entertainment, The Simpsons: Hit & Run es uno de los más querido y extrañados. No es de extrañarse, el juego es prácticamente un GTA basado en los Simpson, con un mundo abierto y misiones para completar mientras reímos con las ocurrencias de los habitantes de Springfield. Pues bien, parece que se viene el remake o hasta una secuela que podría anunciarse en junio durante el E3 2019.

Como ya es conocido, la franquicia original de FOX es ahora propiedad de Disney, y ya es confirmado que tendrá una aparición especial durante el Electronic Entertainment Expo, según se anunció en el Twitter oficial del evento.

Los Simpson estarán representados por los productores y escritores de la serie. Ante el anuncio, la publicación se llenó de comentarios que gritaban a una voz una única cosa: “Hit and Run 2” o bien un remake del mismo título.

Hit and Run fue desarrollad por Radical Entertainment (creadores de joyas como Prototype y Jackie Chan: Stuntmaster) para la Gamecube, PlayStation 2 y Xbox original.

El juego es considerado uno de los mayores éxitos de la franquicia en la industria, sobre todo por el contraste que marcó con The Simpsons: Road Rage (también de Radical Entertainment) que fue vapuleado por la crítica y los usuarios por su parecido con Crazy Taxi. La misma SEGA entabló una demanda ante Fox por el hecho, lo que terminó en un acuerdo privado entre ambas compañías.

Por su parte, Hit and Run, aunque no muy apreciado en su momento, se consolidó con el tiempo en un clásico de los videojuegos sobre los Simpson. Incluso lo usaron para una recreación del episodio “Steamed Hams”, el mismo que se convirtió en un popular meme en los últimos años. De momento, no hay mayores noticias sobre la participación de la serie en E3 2019.