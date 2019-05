Tiembla Steam y Epic Games Store: Galaxy 2.0 de GOG fusionará todos los clientes de PC

La existencia de tanta plataforma, launchers y clientes para los usuarios de computadoras es una espada de doble filo. Por un lado evidencian la clara naturaleza abierta de la PC, donde nadie es dueño de nada, y por otro, saturan a los jugadores llenándolos de programas que tienen que instalar uno tras otro. Pues bien, en GOG, la tienda de CD Projekt RED, parecen haber dado con la solución: Galaxy 2.0.

Galaxy 2.0 será la nueva versión del cliente para la tienda online GOG (Good Old Games) que hasta el momento había sido bastante modesta, empezando porque ni siquiera es obligatoria. Dado el espirítu pro-consumidor que prevalece para los creadores de The Witcher, parece que el programa evolucionará dando solución definitiva al problema de los múltiples launchers.

CD Projekt RED asegura que Galaxy 2.0 unificará todas las plataformas en un solo lugar, incluyendo los juegos, lista de amigos, trofeos y logros y mucho más. El anuncio se hizo oficial sin confirmar una fecha de lanzamiento.

El lema es la organización total, el evidente problema del mercado de PC en la actualidad. GOG Galaxy 2.0 dejó ver sus principales características:

Biblioteca única

Podrás importar todos tus juegos de PC y hasta de consolas para organizarlos en una sola colección. Aunque solo podrás activar los de PC.

Estadísticas unificadas

Los logros, trofeos y demás estadísticas como las horas jugadas se mostrarán sin importar la plataforma del juego.

Un solo launcher

Podrás iniciar y ejecutar cualquier juego/software desde el propio GOG Galaxy 2.0 aunque será necesario que no desinstales los otros clientes. Este es el punto menos claro de la oferta de GOG, no se sabe a ciencia cierta si Galaxy 2.0 abrirá automáticamente los otros clientes si es necesario para ejecutar un juego (como lo hace Uplay con Steam) o si han ideado otra especie de solución que pueda saltarse dicho paso. Lo más probable es que esto último no sea posible.

Personalización

Tu biblioteca podrá filtrar, organizar, etiquetar y añadir marcas personalizadas visuales para cada juego, además de fondos, portadas, etc.

Descubrimiento

Títulos que se lanzarán a futuro podrán ser descubiertos en un ecosistema más unificado, dictado por las preferencias de tus amigos como de la comunidad en general.

Y tú ¿qué opinas? ¿será esta la solución para el eterno problema de los mil launchers en PC?