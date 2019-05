Playdate, la nueva Game Boy para videojuegos indie con manilla al lado

Panic, compañía detrás del aclamado juego Firewatch, y de diversos productos de software como Transmit (Mac OS) o Coda; ha decidido dar el salto al hardware con una propuesta de más interesante. Playdate, una consola portátil color amarillo con pantalla monocromática y manivela que hace recordar a la Game Boy.

La Playdate es, desde luego, un producto especial, siendo ya señalado como un producto de nicho. A simple vista parece una Game Boy moderna con mejor pantalla (hasta cuatro veces mayor resolución que la Game Boy original) pero también monocromática y sin luz trasera (aunque afirman no habrá problemas para jugar en la oscuridad).

Lo primero que destaca de esta pequeña consola es la manilla que tiene incorporada a un lado, tal cual una oreja de taza. Esta se trata de nada menos que un control análogo, aunque no convencional. La misma puede girarse infinitamente y servir para cualquier tarea en los distintos juegos que llegarán a la plataforma.

Distribución de juegos 'por temporadas'

Hablando de software, el plan de Panic es también para destacar. La consola ofrecerá videojuegos de ‘por temporadas’. Una serie de doce videojuegos por temporada se distribuirán en el intervalo de una semana (presumiblemente los lunes). Estos juegos pueden descargarse y ser conservados para siempre en la misma Playdate.

Una idea bastante arriesgada, pero que no separa los pies de Panic del suelo. Ellos afirman que quieren “sorprender a los usuarios con experiencias rápidas, accesibles y originales, pero que no tienen muy claro qué ocurrirá cuando termine la primera temporada”. Su futuro, dicen, dependerá de las “ventas y el interés”. También señalaron que la consola llegará, en un inicio, en números “bastante limitados”.

Oh yeah, the crank! No, it doesn't power the device. It's a flip-out rotational controller that puts a fresh spin on fun. Some games use it exclusively, some use it with the d-pad, and some not at all. pic.twitter.com/XYW97nLZKK — Playdate (@playdate) 22 de mayo de 2019

Videojuegos prometidos

Pero ninguna plataforma tiene futuro sin juegos que la impulsen. Afortunadamente este es uno de los puntos fuertes de Panic, que ha sabido a reunir una importante relación de desarrolladores indie conocidos y apreciados, como Keita Takahashi, creador de Katamary Damacy y Wattam, cuyo juego Crankin’s Time Travel Adventura será el juego que inaugure la primera temporada de Playdate.

Otros destacados desarrolladores como el sátiro y genio Bennett Foddy (creador de juegos como QWOP y Getting Over It) también están confirmados. Este último con un título llamado “Zipper”. Zach Gage (creador de Really Bad Chess, SpellTower) y Shaun Inman (The Last Rocket) también presentarán videojuegos para la plataforma.

Hardware y software

En cuanto a otros aspectos técnicos, se señala que la pantalla de Playdate es una LCD monocromática y de bajo consumo, con resolución de 240x400 píxeles. Además, la consola cuenta con conectividad Wi-Fi y Bluetooth, un sistema operativo propio y soporte para lenguajes de alto nivel como C y Lua, además de kits de desarrollo para Mac.

Congrats to @panic for announcing @playdate, their tiny game console full of big surprises! https://t.co/gqiSgaA2cK The first surprise: It was right in front of us this whole time... pic.twitter.com/ejTG6Oc2qF — Campo Santo (@camposanto) 22 de mayo de 2019

Las reservas de Playdate comenzarán a finales de este año y la consola podría ver la luz a inicios del 2020. Su precio de 149 dólares sería un factor importante en su temprana adopción. Aun así, se trata de una las ofertas más destacables en la industria en los últimos años.