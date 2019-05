PS4: The Last of Us II llegaría para PlayStation 4 de manera confirmada según documento de Sony

El Sony IR Day 2019 ha dejado mucho para comentar en lo que resta de la semana. Y parece que no todo estará concentrado en PS5, después de todo. La buena noticia para los usuarios de PS4 es que dos de los títulos exclusivos más esperados llegarían a la consola actual no obligándolos a pasarse a la siguiente generación para disfrutarlos.

La PlayStation 5 se está llevando toda la atención del público tras las declaraciones de Jim Ryan y el equipo de Sony sobre la “siguiente generación”. Sin embargo, la PS4 sigue siendo parte del discurso y probablemente del ecosistema conjunto que planean sostener durante los próximos años.

El grueso en el valor de Sony en la presente generación, la misma en la que ganó indiscutiblemente tanto por ventas como por crítica, recae específicamente en sus títulos exclusivos. Muchos aún esperan mirar la luz. Es el caso de videojuegos como The Last of Us II, Death Stranding y Ghost of Tsushima, que mantienen a los fans con una PS4 en suspenso de saber si necesitarán comprar otro hardware para disfrutarlos.

Afortunadamente, parece que este no será el caso, puesto que Sony ha confirmado a través de un informe que el trio formará parte del roster de exclusivos AAA que está aún para venir en PlayStation 4. Esto no implica que los videojuegos no estén planeados para un eventual lanzamiento en PS5. Como se sabe, la fórmula de lanzamiento "entre generaciones" vino para bien con The Last of Us en 2013, que salió tanto para PS3 y PS4. Sony podría repetir el plato con tres videojuegos que podrían ser también títulos de lanzamiento.

Asimismo, señalan que la plataforma lanzada en 2013 se mantendrá como “el motor de compromiso y rentabilidad por los siguientes tres años”. Además de que “proveerá la base de jugadores fértil y temprana para el éxito de la siguiente generación”.

Palabras dadivosas de Sony para con su actual plataforma, y un completo baño de confianza para no defraudar a los millones de usuarios que apostaron por PlayStation en estos últimos 6 años.