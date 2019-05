Epic Games Store aparece de sorpresa en el mercado chino

De la noche a la mañana. La Epic Games Store ha aparecido de repente en China, sin previo aviso, según afirman medios especializados. Las estrictas regulaciones del gobierno chino no habrían podido evitar que los creadores de Fortnite abran su tienda en dicho país con precios regionalizados.

Algunos medios como TechWeb y la firma Niko Partners (donde pertenece el conocido Daniel Ahmad) afirman que la tienda de Fortnite ha llegado al mercado chino de manera súbita e inesperada.

La relación que guarda Epic Games con China no es lejana, ya que están íntimamente relacionados con Tencent, el gigante chino de las comunicaciones (y videojuegos) que cuentan con una gran proporción de su valor.

Steam, el rival más directo de Epic Games Store, también cuenta con una versión especial para el mercado chino que, por el momento, puede mantener la ventaja, ya que la tienda de Fortnite aún no acepta tarjetas de crédito chinas como método de pago.

Aun así, otros métodos populares como AliPlay y WeChat ya están disponibles. Con respecto a los precios, los primeros reportes indican que la tienda ya cuenta con precios regionalizados y que son, en muchos casos, inferiores a los de otras partes del mundo.

La EGS ofrece, en resumen, las siguientes características en China:

1. Sin restricciones de IP en China

2. Puedes crear y loggeart a una cuenta

3. Grandes velocidades de descarga

4. El precio regional está en dólares pero adaptado al mercado chino

5. Páginas del juego y la tienda localizadas (incluso cuando el juego no incluya el idioma chino)

Looks like Epic Games Store is now accessible in China with support for WeChat Pay and AliPay.



Has regional pricing too.



It's operating in the same way the International Version of Steam does in China, which is a bit of a grey area. pic.twitter.com/Q9JmsovVIE