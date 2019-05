Pokémon GO: Nivel 40 ya no sería el máximo dentro del videojuego, según esta filtración

Hace unas horas Niantic envió un mensaje a todos los usuarios de Pokémon GO revelando sus nuevas políticas de privacidad, pero eso no sería todo ya que la casa desarrolladora tendría otros plantes para el nivel máximo en el juego de realidad aumentada, según una nueva filtración.

En redes sociales, está circulando una imagen con parte de los códigos de Pokémon GO. En ella, se puede apreciar que Niantic agregó el nuevo ataque rápido que aprenderá Blaziken, desde que se active el Community Day de Torchic, al juego.

La imagen fue filtrada por el dataminer Kelven en Twitter, y lo que llamó la atención fue que habría revelado por error los planes de Niantic respecto al nuevo nivel que alcanzarían los usuarios dentro de Pokémon GO, lo cual se especulaba desde hace un año por usuarios del videojuego.

Desde el lanzamiento de Pokémon GO en el 2016, son pocos los usuarios que han reunido los 5 000 000 de experiencia para llegar al nivel 40, que es el máximo dentro del videojuego hasta el momento, número que no ha cambiado a pesar que el título está por cumplir 3 años en los celulares del mundo.

Según los códigos mostrados por Kelven, Niantic tendría planeado aumentar 60 niveles más dentro de Pokémon GO, por lo que el máximo nivel de entrenador sería 100, lo cual ha hecho que los usuarios se pregunten: ¿cuánta experiencia necesitarán para llegar hasta ese level?.

Hasta el momento, Niantic no se ha pronunciado acerca de esta nueva filtración, ni mucho menos si habrá un aumento en los niveles de Pokémon GO, por lo que trataremos la información como no confirmada.