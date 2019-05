World of Warcraft: Blizzard ya no te permitirá reclutar un amigo para jugar WoW

Blizzard está trabajando en algunas mejoras para su exitoso videojuego, World of Warcraft, el cual repercutiría en las actuales funciones del título que han sido usadas por los usuarios desde hace unos años, como es el caso de Recluta un Amigo, que será retirado del título.

La información fue compartida desde la sección de noticias de Blizzard, en el que la casa desarrolladora aclara que el programa Recluta un Amigo tiene los días contados dentro de World of Wacraft para trabajar en una modificación de esta función.

El programa Recluta un Amigo ha sido parte de World of Warcraft desde el lanzamiento de la expansión Wrath of the Lich King, el cual permite a los usuarios invitar a un amigo a jugar WoW, con el objetivo de que este nuevo jugador pueda adquirir el videojuego con un plazo de 90 días, mientras que el reclutador obtenía recompensas ‘in-game’, como un mes gratis dentro del título, monturas y más.

Por otro lado, el nuevo jugador podrá explorar la expansión actual de World of Warcraft, Battle for Azeroth, recibirá experiencia extra por matar cualquier NPC o complete misiones, siempre y cuando esté con su amigo y la invocación entre compañeros.

Según Blizzard, el programa Recluta un Amigo actual estará vigente hasta el próximo 11 de junio en World of Warcraft. No obstante, la casa desarrolladora afirma que la función volverá a WoW lo más pronto posible con nuevas recompensas.