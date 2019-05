Confirmado nuevo juego de Pokémon para celulares de los creadores de Mario Kart Tour

La saga de Pokémon es una de las que más títulos ha recibido alrededor de distintas plataformas desde su aparición en 1996. Sin embargo, para Nintendo nunca será suficiente, y ya anunciaron un nuevo título para el mercado móvil que llegará en marzo del 2020. El juego viene siendo desarrollado por DeNa, quienes trabajaron en Mario Kart Tour, y promete una experiencia "nueva y emocionante".

The Pokémon Company confirmó una alianza con DeNa, desarrolladora de videojuegos móviles con quienes ya trabajaron en el pasado para Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp y el próximo a estrenarse Mario Kart Tour.

Lamentablemente, todavía no hay mayor información acerca de la naturaleza del juego, ni de su jugabilidad ni su género. Tampoco se tiene claro si se tratará de un spin-off o de algo más cercano a la saga principal de títulos que iniciaron en Game Boy.

Sin embargo, Nintendo, a través de The Pokémon Company, ha prometido que llegará más información en el futuro cercano, que incluiría una fecha de lanzamiento y probablemente información fundamental sobre las mecánicas del mismo.

En la actualidad, el título que mayor éxito ha tenido en la franquicia en el mercado de smartphones es indudablemente Pokémon GO, con 800 millones de descargas y constantes eventos semanales.

DeNA: teamed up with Pokémon Co. to release a smartphone game by March next year. More to be announced when appropriate. pic.twitter.com/8XjhyOmebw