Actualización de Apex Legends genera que el juego colapse en PS4

Apex Legends continúa luchando contra la adversidad en materia de actualizaciones, y parece que la suerte sigue sin acompañarlo. Esta vez, su versión de PS4 ha sido víctima de un error aparecido tras el parche 1.08 que origina constantes ‘crasheos’ y que el juego se cierre. El equipo de Respawn está trabajando buscando una solución.

Es necesario precisar que esta actualización era exclusiva para la plataforma de PlayStation 4, por lo que no está afectando a los usuarios de Origin o Xbox One.

Según reporta VG247, Respawn quiso actualizar el sistema de recompensas con skins en PlayStation Plus en el juego, pero ya que este parche no iba a afectar a la jugabilidad, decidieron no comunicarlo de forma anticipada.

Tal parece ser que este parche está ocasionando que el juego se congelo o se cierre, especialmente cuandos se selecciona a la leyenda Lifeline. Los usuarios han invadido los foros de soporte del juego en Reddit.

El community manager de Respawn, Jay Frechette, dio información al respecto en Reddit después de unas cuantas horas de investigación. Al parecer la causa del error ya ha sido identificado. “Los frames para el banner de ‘recógeme’ de Lifeline han estado solicitando un archivo que ya no existe” detalló.

Por consecuencia, cualquier que tenga el banner hará que el juego termine ‘crasheando’ si intenta pasar el mouse por encima del mismo en el menú de personalización. Además, si se ve la tarjeta del banner de cualquier jugador que tenga el mismo, así sea el tuyo, el juego también se cerrará.

Para esto, la primera medida de Respawn ha sido deshabilitar el banner por completo hasta que el problema sea solucionado. Aun así, esto no evitará que el juego siga congelándose si lo desbloqueas más adelante.