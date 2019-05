Creador de Tekken vuelve a pinchar los globos por el nuevo crossover con Street Fighter

Katsuhiro Harada, la mente maestra detrás de la exitosa saga Tekken hizo comentarios poco alentadores acerca del segundo crossover de su saga con Street Fighter. La alianza que sellaron en 2010 con Capcom todavía tiene un pendiente: Tekken X Street Fighter, pero su consumación se mantiene incierta.

Fue durante el San Diego Comic-Con, donde Capcom y Bandai Namco anunciaron una alianza que implicaba crear dos títulos de lucha crossover que incluyeran luchadores de ambas franquicias. El primero estaría a cargo de los creadores de Megaman, y fue lanzado en 2012 como Street Fighter X Tekken.

Sin embargo, este primer título pudo haber significado un desastre financiero para los intereses de ambas compañías. Y es que pasó sin pena ni gloria, no teniendo que esperar mucho para ser desplazado por Tekken 7, publicado en 2015.

Aun así, el crossover de esta alianza a cargo de Bandai Namco, a llamarse Tekken X Street Fighter, ha sido pocas veces mencionado por la compañía y el propio Harada desde entonces. En 2016, el productor afirma que el juego estaba “en espera por el momento” mientras buscaban una ventana de lanzamiento adecuada.

Poco más de tres años luego, el propio Harada ha vuelto a referirse al aún recordado proyecto, durante el VGC, pero sin mucha esperanza. El creador de Heihachi, Jin y compañía afirma que mantiene la pasión por el proyecto, pero que su sentido “lógico y de negocios” lo hace cuestionarse sobre si debería ponerle competencia al contenido post-lanzamiento de Tekken 7.

“Me mantengo emocionado por el tema (Tekken X Street Fighter) Todavía quiero lanzar el juego. Pero, así como quiero seguir con el proyecto, las cosas han cambiado mucho desde el 2012. Tengo que obtener la aprobación y hablar con Capcom otra vez. Ellos podrían no estar de acuerdo ahora”.

Harada mencionó que el progreso logrado por su equipo (Bandai Namco) con el juego alcanzó un estimado del 30% cuando se dejó en ‘stand-by’. “Me emocionaba ver qué tan bien podía Bandai Namco convertir personajes en 2D como Akuma de Street Fighter y Geesee de The King of Fighters en modelos 3D, y hacerlos ver muy sexy visualmente” mencionó. “Tengo pasión por el proyecto, pero mi sentido lógico y de negocios me hace preguntarme si debería o no”.

Por supuesto, no podemos fiarnos del todo de las palabras de Harada. En la previa al lanzamiento de Tekken 7, fue él mismo quien prometió que el juego no tendría ningún DLC, pero ahora ya vamos en el segundo Season Pass y tendríamos que contar los DLC packs con ambas manos. Aun así, el proyecto de Tekken 7 le ha venido para bien. La saga ha superado por primera vez en la historia a Street Fighter en las listas de registro para EVO, aunque ambas son superadas por Super Smash Bros. Ultimate. Dragon Ball FighterZ, por su parte, ha caído hasta el puesto 7 (de haber ocupado el primer lugar el año pasado).