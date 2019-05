Pokémon GO: Cuentas de nivel 40 están desapareciendo según reportes

El universo de Niantic se concentra, hoy por hoy y mayoritariamente, en Pokémon GO. El juego de realidad aumentada aparecido en 2016 se ha constituido como su principal caballo de batalla, por lo mismo que el riesgo de errores y brechas de seguridad ha de ser una prioridad para la compañía. En las últimas horas, los usuarios enfrentan una grave circunstancia: la posible desaparición de sus cuentas.

Sin embargo, es en estos temas donde acaba de surgir un mayor problema, y es que, según los reportes de no pocos entrenadores, algunas de las cuentas de nivel 40 han, aparentemente, sido eliminadas.

El error podría provenir de uno ya conocido, que evita o genera problemas al momento de iniciar sesión. Pero parece que el problema ha generado otro mayor, ya que ante los constantes intentos por loggearse en el juego, algunos jugadores han sufrido la desaparición de sus cuentas.

El mensaje que aparece en la aplicación móvil señala: "Unable to sign in. Please check that this Pokémon GO account exists". (Incapaz de acceder, Por favor, verifique si esta cuenta de Pokémon GO existe y que has seleccionado nuevo jugador o jugador retornante).

La gravedad del asunto es el alto nivel de quienes han sido afectados y el hecho de que se ponga en duda la existencia de las cuentas. Para problemas similares en el pasado, fue en la propia comunidad donde se recomendaba seguir intentando iniciar sesión hasta que solucione.

Aun así, esto podría ser uno de los detonantes o no de semejante comportamiento y la propia eliminación de tales cuentas. Se recomienda no recurrir a dicha alternativa hasta que Niantic se pronuncie al respecto.