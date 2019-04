Usuarios de Super Smash Bros. Ultimate recrean espectacular pelea entre Goku y Vegeta [VIDEO]

El universo creado por Akira Toriyama, Dragon Ball Z, ha marcado a toda una generación y sigue haciéndolo a pesar de los años. Pues, fanáticos del anime y manga han recreado peleas de DBZ en el popular Super Smash Bros. Ultimate.

Esta recreación de Dragon Ball Z en SSBU te hará recordar las mejores peleas que viste entre Goku y Vegeta, como cuando el príncipe de los Saiyajin se dejó controlar por Babidi para poder pelear contra Kakaroto e incluso derrotarlo en la saga de Majin buu.

Los fanáticos que lograron llevar los efectos de DBZ a Super Smash Bros. Ultimate compartieron distintos videos en redes sociales, donde incluso se ve que Mario puede hacer combos y teletransportarse a la vez.

I went in stage builder and I really like messing with the portals lol pic.twitter.com/FYi3Wm4G27