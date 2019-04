Outlaws sería el nombre del nuevo videojuego de DC Comics y filtran fecha de anuncio

En los próximos días podríamos ser testigos del nuevo proyecto de Warner Bros Games, según una reciente filtración que ya está circulando en redes sociales donde hace referencia al posible anuncio de un videojuego basado en DC Comics.

Esta filtración ha generado cierta confusión entre los fanáticos de este universo, ya que hace unos días el editor de Kotaku daba a entender, entre líneas, que podría tratarse de un videojuego basado en ‘Suicide Squad’ (Escuadrón Suicida); sin embargo, Warner Bros Games no estaría enfocado en estos personajes.

AllGamesDelta compartió la imagen de este nuevo proyecto en Twitter, donde se puede apreciar la ciudad de Gotham, muy parecida a la de la saga Arkhan, con el edificio de Wayne Enterprice detrás del nombre del videojuego de DC Comics, que podría haber sido desarrollado con el motor gráfico de Unreal Engine.

Rumor: New DC Comics game Outlaws to be revealed on Friday (Rocksteady's game) pic.twitter.com/KpZEj4Iahq