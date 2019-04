The Last of Us Part II: fecha de estreno habría sido completamente revelada en esta publicación [FOTOS]

ProGamingShop lo hizo de nuevo. Esta vez, la tienda online europea sorprendió a sus clientes con una nueva actualización entre sus productos, The Last of Us Part II. Pues la store ya pone a la venta el videojuego y afirma que el exclusivo de PlayStation se estrenará el mes de septiembre, lo cual ha llamado la atención entre los fanáticos.

Esto se debe a que el mes de septiembre es un mes muy importante para todos los fanáticos que jugaron la primera entrega de The Last of Us en PS3 y aquellos que se enamoraron de la creación de Naughty Dog con el remaster de PS4, ya que en ese mes se celebra el Outbreak Day, conocido también como el día del brote.

Según esta tienda, Naughty Dog y PlayStation habrían programado el lanzamiento de The Last of Us Part II para el próximo 27 de septiembre , un día después del OutBreak, y lo vende a 60 seuros. Además, suena más sensato que la fecha soltada por la tienda peruana Lawgamers hace unos meses.

Por otro lado, siguiendo con el hilo de esta posible fecha de estreno, hace unas semanas PlayStation estuvo colocando a TLOU2 como próximo estreno en más de 3 webs oficiales de distintos países, pues a los ya conocidos dominios de UK, Francia, Italia y Alemania se le sumó España y Sudáfrica.

En esta lista, aparece TLOU 2 junto con videojuegos como Days Gone, Mortal Kombat 11, Rage 2, Blood & Truth, Crash Team Racing Nitro Fueled, Control, Concrete Genie y The Last of Us Part II, los cuales están ordenados de acuerdo a su fecha de estreno que van desde abril hasta agosto, lo que deja a la imaginación que los dos últimos podrían estrenarse en el mes de septiembre. Hasta el momento Naughty Dog y PlayStation no se han pronunciado acerca de esta filtración, por lo que seguiremos tratando la publicación. como un rumor.