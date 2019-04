Cómo hubiera sido Half-Life si no se hubiera retrasado un año [FOTOS Y VIDEO]

Son pocos los juegos con los que se puede afirmar que marcaron un “antes y un después”. Half-Life es indudablemente uno de ellos. Aun así, poco de su legado disfrutaríamos hoy de no ser por la convicción de Gabe Newell, Valve y todos los implicados en su desarrollo, en mantener una filosofía de calidad y jugabilidad sin tolerancia a la mediocridad. Half-Life siempre debió ser grande, y estuvieron dispuestos a todo para llegar a serlo, hasta retrasarlo por un año entero.

En septiembre de 1997, después de un año de intenso aprendizaje, trabajo y muchas reuniones, el equipo de Valve tomó una decisión que seguramente a muchas otras desarrolladoras, y especialmente editoras, les cuesta hasta incluso hoy en día: descartar todo lo que habían avanzado, replantearlo y rehacer el juego completamente.

Valve había fijado la fecha de lanzamiento para noviembre de 1997 con Sierra, con quienes firmaron un contrato para solo un juego. Para Gabe Newell y Mike Harrington, fundadores de Valve y exempleados de Microsoft, fue difícil encontrar a un editor dispuesto a publicar Half-Life en un inicio. Pues este era considerado “demasiado ambicioso para un desarrollador debutante”.

Sierra siempre estuvo interesado en un juego de acción en 3D, especialmente en uno que utilizara el motor gráfico de Quake, creado por id Software (creadores del clásico Doom). Por aquellos primeros días de Valve (1996), fue el mismo Gabe Newell quien conoció personalmente a John Carmack, desarrollador del Quake Engine, quien lo convenció de licenciar dicho motor para Half-Life (llamado Quiver por entonces).

Valve modificó intensamente el código fuente del Quake Engine por la mayor parte de todo el año en el que estuvo trabajando en Half-Life. El motor, ya completamente modificado, se bautizó como "GoldSrc" y fue el mismo que sirvió de base para el motor Source y Source 2 (utilizado en Half-Life 2, Left4Dead, Counter Strike Global Offensive, Dota 2, etc).

Sin embargo, tras un año intenso de trabajo, se tomaría una decisión que cambiaría por completo el rumbo de las cosas. En primer lugar, ni Newell ni nadie en el equipo de Valve tuvo reparos al aceptar que el producto, que tenían casi listo para distribuir a fines del 97, no cumplía con el estándar que ellos mismo se habían fijado. “Tu juego puede tardarse por un tiempo, o puede simplemente apestar para siempre” dijo Gabe Newell en variedad de entrevistas.

En todo ese año -desde la fundación de Valve en 1996 hasta casi fines de 1997- se había reescrito el código fuente del motor gráfico de Quake y se habían hecho grandes avances en inteligencia artificial y otros detalles entre técnicos y de animación. La idea con Sierra era que el juego saliera justo en ese momento para competir con Quake II. Pero Valve decidió posponer el juego unos meses más, luego otros más, hasta que se retrasó por un año. "La idea del equipo era crear un mundo lleno de inmersión antes que una galería de disparos" diría Newell más adelante.

“Nuestra fecha fija para el lanzamiento era noviembre de 1997, un año antes de la fecha en la que realmente fue lanzado Half-Life. De cumplirse esta programación, Valve solo habría tenido un año para desarrollar lo que, en esencia, era un TC de Quake (TC= conversión total: nuevo arte, nuevos niveles, todo nuevo). Para fines de septiembre de 1997, cerca del final de nuestra programación original, una gran cantidad de trabajo se había completado, pero había un problema fuerte: el juego no era divertido.”

“Sí, teníamos algunos monstruos divertidos, pero si no los combatías de la manera exacta que habíamos planeado, comenzaban a hacer cosas estúpidas. Teníamos buenos niveles, pero no convergían muy bien. Teníamos buena tecnología, pero solo se mostraba en una o dos ocasiones. No podías disfrutar el juego completamente, ninguno de los niveles combinaba bien con otro, y había serios problemas técnicos. El juego, como un todo, no funcionaba.”

Ken Birdwell, desarrollador de software para Valve desde su fundación en 1996.