Nintendo Switch por fin llegará a China gracias a la compañía de videojuegos más grande del mundo

Tencent, la compañía más grande de videojuegos en el mundo y todo un gigante de la tecnología en China ha sumado fuerzas con Nintendo para distribuir por fin, después de dos años, la consola híbrida Switch al enorme mercado de ese país.

La decisión aún puede analizarse por el lapso de una semana, según lo dicho por las autoridades de Guangdong. Tencent no es la primera compañía con la que Nintendo intenta aliarse para distribuir la Switch en China.

Según el conocido analista Daniel Ahmad, de Niko Partners, la estrategia de Nintendo viene acompañado de ciertas tácticas para asegurar el éxito, y la tranquilidad, con los usuarios chinos, no tan amistosos con las consolas.

Estos cambios incluyen todo un sistema de soporte técnico en chino, eliminar el bloqueo regional y hasta localizar los juegos. En China, las plataformas más populares son definitivamente el PC y los dispositivos móviles. El modelo free-to-play (juegos gratuitos) es también mucho más popular que en occidente.

Nintendo, por otro lado, no es globalmente reconocida por ser la compañía más amistosa con los precios ni por ofrecer los mismos gratuitamente de forma muy seguida. Aun así, el mayor obstáculo se centrará en el sistema de aprobación de juegos chino, que suele ser más riguroso con los videojuegos que permite comercializar en su territorio.

This news that Switch is coming to China comes 2 years after the Switch first released. Whilst the Switch released in Hong Kong on day 1.



This is primarily due to a tough regulatory environment in China (consoles were only unbanned in 2014) and the need to find a partner.