Creador de God of War y Twisted Metal trabaja en un videojuego de un solo jugador

David Jaffe regresa. El conocido creador de los videojuegos Twisted Metal y God of War, confirmó que está trabajando en un nuevo proyecto que estará basada en una historia y será de un solo jugador.

Esto fue confirmado a través de un hilo de conversación en Twitter, donde se refirió a la entrevista que brindó Amy Henning, creadora de la saga Uncharted, quien habló acerca de la escala que alcanzaron los juegos AAA en la actualidad.

La revelación de David Jaffe llamó la atención de sus seguidores, pues el creador de videojuegos lleva tiempo criticando los títulos de un solo jugador (single player) con extensas historias, pues su deseo es que los juegos de esta característica deban terminarse en 3 o 4 horas como máximo.

I agree w/Amy almost entirely. Only caveat: I don't give a FUCK about gamer cred. I've been complaining about long single Player games for YEARS. I want SP games I can finish in 1-3 sittings TOPS. If that makes me old then pass the fuckin @Metamucil cause I don't give a FUCK! https://t.co/WLF0RdaEi6

El nuevo proyecto del creador de Twisted Metal y God of War, estará enfocado a ello, pues, además, de ser basado en una historia, el título es presupuestado y será diseñado para que los usuarios puedan terminarlo en máximo 4 horas.

The new game I'm designing is single Player, story based, and designed (and BUDGETED) to be played/completed in 3-4 hours.



Is that the future? Or is that DOA? Dunno. But as a Player, man, that's what I am DYING for these days! :)