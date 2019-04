The Last of Us Part II: importante personaje del videojuego culmina sus grabaciones [FOTO]

The Last of Us Part II vuelve a ser noticia en redes sociales en menos de una semana, debido a que el director del videojuego y Naughty Dog compartió otra fotografía revelando nuevos detalles acerca del esperado título de PlayStation.

El objetivo de la fotografía, compartida por Neil Druckmann en redes sociales, fue para anunciarle a todos sus seguidores y fanáticos de The Last of Us 2 el fin de capturas de movimiento para un misterioso personaje que ha desatado una ola de especulaciones entre los fans.

La imagen compartida está protagonizada por Neil Druckmann y Laura Bailey, actriz que podría tener un papel importante dentro de la historia de TLOU2, con este llamativo mensaje por parte del director: "¡Así es el traje de captura de Laura Bailey! Gracias por traer a uno de mis personajes favoritos. Lo hiciste espectacular.

Tal como sucedió con Logic y el actor Travis Willingham, quienes aparecieron en otra imagen compartida hace unos días, no se conoce el personaje que interpretará Laura Bailey en The Last of Us Part II. Por otro lado, es posible que estas sean las últimas capturas de movimiento debido a que el director de TLOU2 reveló en el 2017 que el videojuego estaba en el 60% de su desarrollo.

Neil Druckmann sigue siendo hermético para revelar más detalles acerca de The Last of Us Part II, como la fecha de anuncio o un próximo tráiler para el exclusivo de playstation, por lo que estaremos atentos a lo que suceda con este esperado videojuego.