The Last of Us Part II: director del videojuego revela sangrienta escena con esta imagen

El misterio que envuelve el estreno de The Last of Us Part II aumenta la expectativa por parte de los fanáticos, quienes fueron sorprendidos en redes sociales debido a un nuevo adelanto que fue compartido por el propio director del videojuego.

Se trata de una fotografía que fue compartida desde la propia cuenta de Neil Druckmann en Twitter, donde el director del videojuego y de Naughty Dog confirmó a dos nuevos personajes que unen el cast de The Last of Us 2 con un revelador mensaje.

La imagen sorprendió a todos los fanáticos de TLOU 2 que siguen la cuenta del director, debido a que el rapero norteamericano Logic y el conocido actor de doblaje, Travis Willingham serán los nuevos personajes que aparecerán en la nueva entrega de Naughty Dog.

Además, el mensaje con el que Neil Druckmann presentó a los nuevos integrantes de The Last of Us Part II generó mucho hype y preguntas a la vez, pues dice lo siguiente: “Me divertí mucho maltratando a estos dos caballeros”.

Had a little too much fun brutalizing these two fine gentlemen. pic.twitter.com/u5QXiDPSxT — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 11 de abril de 2019

A pesar de que no se conoce el papel que tendrán en The Last of Us Part II, el mensaje de Niel Druckmann da a entender que será una escena totalmente sangrienta; sin embargo, esto es una mera especulación, pues debemos esperar a un nuevo avance para conocer su rol en el exclusivo de PlayStation.