Niño vende su consola de videojuegos para ayudar a su madre soltera [VIDEO]

William Preston, uno de los tres hijos de Krystal, una residente de Nevada, está siendo noticia en los Estados Unidos por su noble y desinteresada acción que ha conmovido al país: el pequeño vendió su consola Xbox One para ayudar a su mamá.

El pequeño William es miembro de una familia que está atravesando una complicada situación económica. Su madre Krystal, soltera y recientemente empezando su vida desde cero, lucha a diario para mantener a sus tres primogénitos y a sus mascotas viajando largas distancias para poder juntar algo de dinero.

Sin embargo, Krystal no tenía un medio de transporte adecuado para poder realizar las actividades que le aseguren su supervivencia, por lo que su pequeño William tomó una gran iniciativa.

Inspirado por algunos cuantos videos de YouTube, el menor decidió negociar su Xbox One para adquirir un modesto auto sedan Chevrolet Metro del año 99, con una vendedora que al inicio no estuvo convencida del todo.

Aun así, parece que esta misma se conmovió al conocer la historia del pequeño William, quien a pesar de sufrir de pie equinovaro, una deformación congénita, dedicaba sus tiempos libres a trabajar desde cortando el césped de sus vecinos hasta haciendo pequeños encargos.

La vendedora, finalmente, accedió y el pequeño obsequió, ante la sorpresa de su madre, el mencionado auto. Su madre, Krystal, conmovida y al borde las lágrimas por el noble acto de su hijo, compartió la historia en redes sociales.

La comunidad entera se enterneció con la noticia que llegó hasta los medios de comunicación a través de KOLO TV. La acción del pequeño William, hizo que se creara una reciente campaña de recaudación en Go Fund Me, para juntar fondos para ayudar a su familia y hasta para regalarle una nuevo Xbox One.