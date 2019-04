Apex Legends supera la crisis y restaura todo lo logrado por los usuarios

Pasado el mediodía del día de ayer 3 de abril, el equipo desarrollador del éxito Battle Royale, Apex Legends, respondía después de largas horas a su preocupada comunidad que se reunió en diversas redes para denunciar la pérdida de todo el progreso logrado desde que el juego apareció el 4 de febrero de este año.

El problema llegó con la esperada actualización 1.1 del juego, que se supone iba a resolver la gran mayoría de bugs. Sin embargo, y como ya se apunta que es común en el juego, este parche también trajo grandes problemas, que se hicieron evidentes a los pocos minutos de su implementación.

La cuenta oficial de Twitter de Apex Legends fue la primera en tomar acción comunicativa después de los primeros reportes. Quizá en un intento por apaciguar la agitación, mencionó que se trataba de un "problema conocido".

Sin embargo, y con la petición del propio equipo de Respawn, quienes están a cargo de todo el soporte del juego, de no realizar compras ni canjes en el juego para reducir el riesgo a que el problema aparezca en más cuentas; la ansiedad se agravó y no había certeza de si las cuentas serían restauradas a su nivel original.

Para suerte de todos, esta mañana, un anuncio dentro de la cuenta oficial de Respawn Entertainment aseguró que los problemas han sido resueltos con respecto al progreso de las cuentas. Todas los usuarios que fueron afectados tendrán sus cuentas en su debido estado con el paso de las horas. Y tú ¿fuiste uno de los afectados?

Fix is now live on all platforms and your progression up to the time Patch 1.1 went live is safe and sound and been restored. More details here: https://t.co/yZZzIaZBBi