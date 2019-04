Nintendo Switch Online: usuarios ya no recibirán juegos de NES por este motivo

A través de un folleto distribuido por tiendas que venden productos de Nintendo en Hong Kong, la gran N dio a conocer una triste noticia para todos los usuarios que están suscritos al servicio de Nintendo Switch Online, ya que no podrán recibir juegos clásicos.

A pesar de que el flyer publicitaba el videojuego Tetris 99 en la consola híbrida, el usuario que compartió todo contenido de este material en Twitter y descubrió una sorprendente noticia acerca del servicio online de Nintendo Switch.

Según Akfamilyhom, quien compartió el contenido del folleto en Twitter, la gran N anunció que los usuarios suscritos a Nintendo Switch Online no recibirán juegos de la recordada NES o Famicom luego de un cierto periodo de tiempo.

Leaflets are being distributed in Nintendo-partnered stores for the Hong Kong NSO launch. Advertises Tetris 99, no mention of Famicom controllers. Interestingly, it links to an official online store that as of this post isn't live yet.@chinesenintendo pic.twitter.com/F1RhJk6HDy