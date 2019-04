Pokémon GO: los pokémon shiny que podrás conseguir con el evento ¡Es hora de bichear!

Nuevo contenido llega a Pokémon GO. El nuevo evento ¡Es hora de Bichear! estará disponible en las próximas horas para todos los usuarios del juego de realidad aumentada, el cual permitirá registrar nuevos shinys. Conoce la lista.

El evento dedicado a los pokémon tipo bicho será de mucha ayuda para los usuarios que aún no completan parte de las misiones Let’s GO, Meltan o no hayan registrado algunas criaturas de las cuatro generaciones actuales.

¡Es hora de Bichear! inicia el 2 de abril a partir de las 3:00 p.m (hora peruana) y podrás capturar una gran cantidad de criaturas tipo bicho hasta el próximo jueves 9 del mismo mes. Además, incluirá interesantes bonus para los usuarios de Pokémon GO, como la duración del incienso.

Desde hace un tiempo, Niantic liberó las criaturas shiny en Pokémon GO, cuya lista ha ido creciendo conforme se anunciaban eventos, y esta no será la excepción ya que Scyther aparece como imagen de la celebración y es posible que se libere su versión variocolor. Sin embargo, esto no ha reportado por los usuarios hasta el momento.

En Pokémon GO solo se pueden registrar tres criaturas shiny, pero este número puede aumentar a cinco si contamos las evoluciones. Los pokémon variocolor que podrás capturar son: Caterpie, Metapod, Butterfly, Pinsir, Pineco y Forretress, cuyo aspectos podrás verlo en la galería de fotos.