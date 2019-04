PlayStation Store: usuarios recibirán el reembolso de videojuegos con esta condición

Sony cambió la política de PlayStation Store para los usuarios que adquieran videojuegos en formato digital. Esto se debe a que ahora los jugadores podrán devolver los título que no deseen en un plazo de 14 días solicitando el reembolso de la compra.

Esta nueva actualización se suma a la recordada beta que permitía el cambio de ‘nickname’ en PSN, el cual fue anunciado hace unos meses desde la misma web oficial de PlayStation, canal que fue utilizado para dar a conocer esta noticia.

A pesar de que la propuesta mostrada por Sony luzca muy atractiva para los usuarios de PS4, PS3 y PS Vita, la noticia ha generado comentarios divididos entre los dueños de las consolas en mención, que cuentan con una suscripción a PlayStation Plus.

Según el comunicado compartido la web oficial de PlayStation, para que los usuarios puedan solicitar el reembolso de un videojuego, este no debe haber sido descargado en la consola o transmitido.

Además, los objetos que hayan sido adquiridos a través de los videojuegos, incluyendo pases de temporada, no serán reembolsados, a no ser que muestren fallas. El tiempo límite para esto es de 14 días y el dinero no regresará a la tarjeta que utilizaste para realizar la compra, sino que el reembolso será en PSN Wallet. Esta política también incluye a pre-compras y suscripciones como PlayStation Plus, Spotify y PlayStation Now.