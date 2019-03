Pokémon GO: se filtran las misiones del evento ¡Es hora de Bichear! [FOTO]

Entrenadores de todo el mundo están por vivir un nuevo evento llamado ¡Es hora de Bichear!, el cual estará disponible en Pokémon GO en menos de dos días y ya se han filtrado las misiones que tendrá esta nueva celebración.

Esta filtración llega desde la cuenta de Twitter de Chrales, quien compartió una fotografía con la lista de investigaciones que deberán completar los usuarios de Pokémon GO durante los días que dure el evento dedicado a las criaturas de tipo bicho.

El evento ¡Es hora de Bichear! Iniciará el próximo 2 de abril en el juego de realidad aumentada y estará disponible para todos los usuarios hasta el 9 del mismo mes, donde los usuarios realizarán la cantidad de cinco misiones.

De acuerdo a esta filtración, los entrenadores de Pokémon GO deberán capturar una cierta cantidad de criaturas tipo bicho, también Ledyba, Spinarak, Wurmple y evolucionar un número de pokémon de esta clase.

new events quests and next version hints pic.twitter.com/30dgehno8y