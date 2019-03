The Last of Us Part II aparece listado como próximo estreno de PS4 [FOTOS]

Usuarios de PS4 podrán disfrutar de The Last of Us Part II dentro de muy poco. Esto se debe a que PlayStation ha listado sorpresivamente el videojuego de Naughty Dog como el próximo estreno que llegará a la consola.

En el 2016, Naughty Dog anunció el desarrollo de la segunda parte de The Last of Us durante el PlayStation Experience. Y a pesar de que han pasado casi tres años, los creadores del título han dado muy poca información acerca del título.

La inesperada noticia ha generado mucho hype entre los fanáticos de The Last of Us Part II (TLOU2), ya que en la sección donde se encuentra comparte lugar con videojuegos como Mortal Kombat 11, Days Gone, Crash Team Racing Nitro-Fueled, entre otros, los cuales llegarán a PlayStation 4 en el transcurso del 2019.

La versión británica, alemana, francesa e italiana de la web de PlayStation tienen listado TLOU 2 en la sección de próximos estrenos para PS4. Además, la descripción del videojuego confirma el retorno de Joel luego de cinco años. Las fotografías puedes verla en la galería de imágenes que se encuentran en la parte superior de la nota.

Tráiler Gameplay de The Last of Us Part II

A pesar de que The Last of Us Part II se encuentra en las webs de PlayStation mencionadas, el título no tiene una fecha de estreno exacta, ya que solo aparece “TBC” (To be Confirmed), lo que podría significar que tendremos noticias sobre TLOU 2 pronto.