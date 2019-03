El primer “State of Play” de PlayStation recibió 25 mil ‘no me gusta’ en YouTube [VIDEO]

La apuesta de PlayStation por “State of Play”, una serie de episodios informativos sobre los nuevos avances, videojuegos y más información en sus principales plataformas: PS4, PSVR y más, no ha caído necesariamente bien entre todos sus usuarios, o al menos es lo que parece delatar las reacciones en YouTube con miles de 'no me gusta'.

El primer episodio se publicó el lunes 25 de marzo en el canal oficial de PlayStation en YouTube. Se presentaron numerosos tráilers de videojuegos en realidad virtual, lo que fue un primer punto de partida para las críticas.

Sin embargo, también se presentaron avances como para la remasterización de CTR: Crash Team Racing Nitro-Fueled. y la nueva actualización de No Man’s Sky que promete, por fin, cumplir la promesa del juego online que no fue implementada desde un inicio en el juego (2016).

Aun así, la percepción general podría considerarse negativa, aunque tampoco se ha comentado mucho de esto, no más que el típico comentario que compara “State of Play” con Nintendo Direct.

Actualmente, a fecha del 28 de marzo, el video de State of Play en el canal de PlayStation cuenta con 25 mil ‘no me gusta’ y tan solo 8,5 mil ‘me gusta’. La versión en japonés no se escapa con apenas 242 ‘me gusta’ y 1,3 mil ‘no me gusta’, además de los comentarios desactivados.

Muchos usuarios han criticado la propuesta de Sony señalando y dudando sobre si han optado por eso en lugar de mostrar sus novedades en un E3 o hasta en un PlayStation Experience, muy aparte del evidente enfoque en títulos VR.

Mira aquí el mencionado episodio: